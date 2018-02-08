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İngiltere'den Türkiye açıklaması!Anlaşmaya hazırız

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Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme performansı ve potansiyeli Birleşik Krallık'ın ülkedeki projelere ilgisini artırdı.
İngiltere'den Türkiye açıklaması!Anlaşmaya hazırız
İngiltere'den Türkiye açıklaması!Anlaşmaya hazırız İngiltere'den Türkiye açıklaması!Anlaşmaya hazırız İngiltere'den Türkiye açıklaması!Anlaşmaya hazırız

Türkiye'deki İngiliz Ticaret Odası (BCCT) Başkanı Chris Gaunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin önemine dikkati çekti.

Brexit ve Gümrük Birliği müzakereleri sonrası olası Serbest Ticaret Anlaşması (STA) için ilk çalışmayı Türkiye ile başlattıklarını belirten Gaunt, "Birleşik Krallık, Gümrük Birliği müzakereleri sonucuna göre Türkiye ile güçlü bir Serbest Ticaret Anlaşması müzakere etmeye hazır ve istekli. Böylelikle, Türkiye'nin büyüme potansiyelinden oluşacak fırsatları kaçırmamış oluruz. Birleşik Krallık hükümeti ilişkileri daha verimli hale getirmek amacıyla geçen yıl gerek bakanlık seviyesinde gerekse iş dünyası çerçevesinde Türkiye'ye birçok ziyarette bulundu. Ayrıca iki ülke, ticari ilişkilerini ve Brexit sonrası verimi korumak amacıyla ticari çalışma grubu oluşturarak ilişkilerin en iyi seviyeye getirilmesini amaçlıyor." dedi.

Gaunt, STA üzerinde çalışmak amacıyla ilk olarak Türkiye'ye gelmesinin, Birleşik Krallık için Brexit sonrası Türkiye'nin yüksek öncelik taşıdığının açık göstergesi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kısa dönemde şu zorlukla karşılaştık, AB ile müzakerelerin sonucunu şu an bilmiyoruz. AB ile iyi bir anlaşma yapmamız önemli. Bu sonuçlanıncaya kadar İngiltere ve Türkiye için bir STA yapmak zor. Ekonomik işler bunun sonrasında gerçekleşecek. Umuyorum Türkiye Gümrük Birliğinde kalacak ama biz Brexit'ten sonra, son anlaşmanın ne olduğunu anladığımız zaman Türkiye ile iyi bir STA yapacağımıza eminiz. Birleşik Krallık, Türkiye ile güçlü bir STA'yı müzakere etmeye hazır ve istekli. Böylelikle Türkiye'nin büyüme potansiyelinden oluşacak fırsatları kaçırmamış oluruz."

Türkiye'nin büyümede büyük bir potansiyelinin bulunduğunu ve ülkesinin büyüyen bir ekonominin paydaşı olmak istediğini ifade eden Gaunt, "Türkiye, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya bölgelerinde yatırım fırsatları arayanlar için mükemmel bir yer yani İngiltere için çok önemli bir ülke. Türkiye'de yüksek profilde kalmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye kendi ürünlerini ürettiği bir noktaya gelmeli"

Gaunt, Türk şirketlerinin kendi ürünlerini üretmesi ve fikri mülkiyet haklarını oluşturması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türkiye mükemmel şekilde üreten bir ülke fakat başka ülkeler ve markalar için. Artık Türkiye küresel olarak tanınan kendi ürünlerini üretir bir noktaya gelmeli. Bunu değer zinciri hiyerarşisinde konumunu yükselterek ve katma değeri yüksek ürünler oluşturarak gerçekleştirebilir. Türkiye'nin bunları yapabilecek kapasitesi var. Bu başarının gerçekleştiği Arçelik ve Beko gibi bazı örnekler mevcut. İngiltere, Arçelik için en büyük pazar. Çünkü Arçelik, yüksek kalitede beyaz eşya üretiyor. Sadece İngiltere'de değil, Avrupa'da da genişliyorlar. Otomobile gelince, Türkiye deniz aşırı ülkelere çok fazla araç ihraç ediyor ama yine kendi markalarını değil. Bu, insanların Türkiye'yi yüksek kalitede bir üretici olarak tanıdığını ve otomobil sektöründe ülkenin çok gelişmiş olduğunu gösteriyor. Bu artış daha da ileri gidebilir."

Gaunt, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın savunma sektöründe güçlü iş birlikleri kurduğuna işaret ederek, İngiltere'deki perakendecilerin Türkiye'ye yatırıma ilgi gösterdiklerini dile getirdi.

Türk Eximbank ile Birleşik Krallık İhracat Finansman Kuruluşu (UK Export Finance-UKEF) arasında Türk ve Birleşik Krallık firmalarının üçüncü ülkelerde ortak üstlenecekleri projelere finans sağlamak için iş birliği anlaşması imzalandığını hatırlatan Gaunt, "Türkiye'de ve Birleşik Krallık'ta yerleşik firmaların ortaklıklar kurarak ihalelere katılmaları teşvik ediliyor. Eğer bir Birleşik Krallık şirketi Türkiye'deki yabancı bir şirketle çalışmak ister ve projenin yüzde 20'sine dahil olursa UKEF proje için gerekli finansmanı ve sigortayı sağlıyor. Halihazırda bu modeli kullanan 2 proje konusunda anlaşmaya varıldı. Türkiye'deki şirketler ve özellikle inşaat şirketleri için hem finansman hem sigortanın sağlandığı bir model bu. Hangileri olduğunu söyleyemem ama imzalanan büyük bir proje. Türkiye'de olması zorunlu değil, başka bir ülkede çalışan Türk şirketinin projesi de olabilir." diye konuştu.

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