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‘7 evladım vatana feda olsun’

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‘7 evladım vatana feda olsun’
Bakan Berat Albayrak’ın ziyaret edip Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonda görüştürdüğü Reyhanlı şehidinin eşi Ayşe Sinirli: Ben Kürt kızı Kürdüm. 4 erkek 3 kız evladım var, hepsi de bu uğurda feda olsun.
‘7 evladım vatana feda olsun’ ‘7 evladım vatana feda olsun’ ‘7 evladım vatana feda olsun’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Hatay'ın Reyhanlı ve Kırıkhan ilçelerinde terör örgütü PKK/PYD'nin attığı roketler sonucu yaşamını yitiren şehitlerin yakınlarını ziyaret etti. Bakan Albayrak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürdüğü, şehit eşi Ayşe Sinirli'nin sözleri, tüm Türkiye'nin hislerine de adeta tercüman oldu: "4 kızım, 3 oğlum var. 7 evladım da vatana feda olsun. Ölürsek cennet, kalırsak vatan bizim."

BABANIN METANETİ

Berat Albayrak dün gittiği Hatay'da ilk olarak Mustafa Kemal Mahallesi'nde Ahmet Şanverdi'nin ailesini ziyaret edip, taziyelerini iletti. Daha sonra Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın Gültepe Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti. Baba Ahmet Avlar ile sohbet eden Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taziyelerini iletti. Baba Avlar, "Bizleri kimse yıkamaz. Şehidimizi rabbimiz yanına aldı. Allah şehitliği her insana nasip etmez" diye konuştu.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, daha sonra telefonu şehit eşi Ayşe teyzeye verdi.

'BEN ŞEHİT OLACAĞIM' DEMİŞ

Bakan Albayrak'ın bir sonraki durağı şehit Rifat Sinirli'nin ailesi oldu. Albayrak'ı çok sevdiğini söyleyen şehit eşi Ayşe Sinirli defalarca kendisine sarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Berat Albayrak, şehit Rifat Sinirli'nin eşi ve çocuklarına "Ben şehit olacağım. Bu yola başkoydum" dediğini ve sokağa çıktıktan sonra şehit olduğunu aktardıktan sonra telefonu Ayşe Sinirli'ye verdi. Ayşe Sinirli'nin Erdoğan ile yaptığı görüşmedeki sözleri ise duyanların gözünü yaşarttı: "Kürt kızı Kürdüm ama Türk bayrağı altında yaşıyoruz. 4 kızım var 3 oğlum var sana, vatana feda olsun. Hz. Ali'nin kılıcı askerimizin elinde olsun, zaferi kazansın. Bu bayrak inmeyecek inşallah. Ölürsek cennet bizim kalırsak vatan bizim."

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