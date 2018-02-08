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Başkan Bedir, Sumudica'ya sahip çıktı

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Başkan Bedir, Sumudica'ya sahip çıktı
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmılı takım ve teknik direktör Marius Sumudica ile ilgili yapılan eleşterileri haksız buldu.
Başkan Bedir, Sumudica'ya sahip çıktı Başkan Bedir, Sumudica'ya sahip çıktı Başkan Bedir, Sumudica'ya sahip çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) 150 takım arasından ilk 8'e kaldıklarını hatırlatan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Ligde 5'inci sıradayız. Bugüne kadar ligde ve kupada elde ettiğimiz başarılı sonucların mimarı da kadroyu sahaya süren de teknik direktörümüz Sumudica'dır. Önümüzdeki Demir Grup Sivasspor maçına bakalım'' dedi.

Herkesin eleştiri hakkı olduğunu ancak bunun Kayserispor teknik kadrosunun işine karışılması gibi bir hak yaratmayacağını ifade eden Başkan Bedir, "Kupa rövanşı öncesi Deniz Türüç ve Lopes cezalıydı. Üstelik bir  ZTK  çeyrek finale bu oyuncularımızdan kurulu kadroyla geldik. Teknik direktörümüz kendi ölçülerinde, antrenman verilerinde oyuncularının durumunu gözeterek bir on bir sahaya çıkartmış. Kazanırken de, kaybederken de kadroyu yapan teknik kadromuz. Onlara saygı göstermeliyiz. Süper Lig'de 5'inci sırada olan ZTK'da 150 takım arasında ilk 8'e kalıp, elenen bir takımı alkışlamalı, teknik kadrosunu ve oyuncularını alkışlamalıyız'' diye konuştu

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, pazar günü saat 13.00'de puan mücadelesi verecekleri Demir Grup Sivasspor'un Medipol Başakşehir ve Galatasaray karşısında aldığı sonuçları hatırlatarak, ''Hafta sonunda önümüzde zorlu bir karşılaşma var. Kupa maçına takılıp, kalmadan önümüze bakalım. Kayserisporumuza taraftar olarak gereken desteği verelim'' diyerek sözlerini tamamladı.

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