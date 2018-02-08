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Ara Güler Kahramanın Sonu'nu belgeledi! Örneği yok

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Ara Güler Kahramanın Sonu'nu belgeledi! Örneği yok
Ara Güler'in 1975 yılında tamamladığı ve Osmanlı'ya ait savaş gemisi 'Yavuz Zırhlısı'nı anlatan 'Kahramanın Sonu' filmi yıllar sonra ilk kez seyirci ile buluşacak.
Ara Güler Kahramanın Sonu'nu belgeledi! Örneği yok Ara Güler Kahramanın Sonu'nu belgeledi! Örneği yok Ara Güler Kahramanın Sonu'nu belgeledi! Örneği yok

17. !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali kapsamında gösterilecek film, Osmanlı’nın I. Dünya Savaşı’na girmesinde büyük rol oynayan, II. Dünya Savaşı boyunca hizmetini sürdüren savaş gemisi Yavuz Zırhlısı’nın 1970'lerdeki sökülme sürecine odaklanıyor.

Geminin hurdaya çekilmesinden sökülüşüne ve jilet fabrikasına gönderilmesine kadar olan son görüntüler, Ara Güler tarafından kayıt altına alınmıştı. Güler, filme bu yüzden “Kahramanın Sonu” adını verdiğini söylüyor.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

Filmin perde arkasını Ara Güler’e şöyle anlattı:

"O yıllarda Alman Stern dergisinin Türkiye muhabiri olan Güler, önce geminin yıkım sürecini takip ettiğini ardından filme çekmeye karar verdiğini kaydetti. Güler şöyle konuştu: “Bu gemi çok önemliydi. Koskoca bir Osmanlı’nın çöküşünden bahsediyoruz. Alman Stern dergisinin Türkiye muhabiriydim. Dünyadan en büyük gazetelerinden biridir. Onlar benden geminin sökülüşünü takip etmemi istedi. Ben de o zaman askerlerle, subaylarla görüştüm; belgeler ve fotoğraflar buldum. Sonra da filmi çektim. Geminin sökülme aşamasından başladım. Sonuna kadar çekimi yaptım. Çok uzun bir süreydi. En iyi yönetmenden daha iyidir diyebilirim. Dünyada bunun bir örneği yok. Film yapım süresi olarak dünyadaki en uzun olan filmdir. Gemiyi 12 senede söktüler. Hangi gemi 12 senede söküldü? O bakımdan rekor kırmıştır.”

TEK FİLMİM DEĞİL

Ara Güler, filmin ilk kez gösterilmediğine dikkat çekerek “Kahramanın Sonu benim tek filmim değil. Dünyadaki birçok ülkeye, yabancı televizyon kanalları çok film yaptım. Bu film daha önceden de birçok kez gösterildi. Yeni değil" diyor. Belgesel filmin festival kapsamında tek gösterimi yapılacak.

KAYNAKYENİ ŞAFAK

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