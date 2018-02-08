Kazanç kapısı! 100 gramı 5 bin TL'ye satılıyor...

Ayda sadece 2 santimetre uzayan saçın kilosu, ortalama bin dolardan alınırken, insan saçından yapılan peruklar 500 - 5 bin lira arasında, sentetik üretimler de ise 150 ila 500 liradan satılıyor. Aynı zamanda bu saçlar günlük olarak 100 liraya kiralanıyor.

Fiyatların bu kadar yükselmesinde kıvırcık saçları ile bilinen Afrikalıların düz saçlara olan yoğun talebi de yer alıyor. Bu nedenle Türk şirketleri Afrika piyasasına girmeye çalışıyor.

En çok rağbet gören Türk saç modelleri Çin ve Hindistan’daki şirketlerle yarışıyor. Hal böyle olunca çok bulunmayan saç fiyatlarında artışta kaçınılmaz duruyor.

KÖYLERDEN SAÇ ALINIYOR

Bu kadar saçın bulunması için Anadolu’daki köylülerden geldiğini belirten Peruk firması yöneticisi Onur Alkoç, “Önceden ilgili köye haber salınır. Muhtar veya kuaförlerde toplanan saçları ağırlığınca satın alıp, şehirlerdeki perukçulara kendi kârını ekleyip pazarlıyorlar. Atölyede yıkanan saçlar, özel siparişe göre dikiliyor.” Açıkladı.

Bu kadar emekle yapılan ve 5 binlaraya kadar çıkan perukların kullanım ömrü ise bir o kadar uzun değil! Alkoç, orijinal saçtan yapılan bir peruğun 3 yıla kadar kullanılırken, sentetik perukların ise 6 aylık ömrü olduğunu belirtti.