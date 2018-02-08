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Fatih Akyel'den Galatasaray'ı kızdıracak sözler!

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Fatih Akyel'den Galatasaray'ı kızdıracak sözler!
Eski Milli futbolcu Fatih Akyel, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor’un yeni teknik direktörü oldu. İmza töreninde konuşan Akyel, favori Süper lig takımının Başakşehir olduğunu söyledi.
Fatih Akyel'den Galatasaray'ı kızdıracak sözler! Fatih Akyel'den Galatasaray'ı kızdıracak sözler! Fatih Akyel'den Galatasaray'ı kızdıracak sözler!

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor, Teknik Direktör Şenol Demir’in istifasının ardından Fatih Akyel ile anlaştı. Kulüp binasında düzenlenen törenle Kömürspor’a imza atan Akyel, madenci baretiyle de gazetecilere poz verdi.

Fatih Akyel: “Zonguldakspor köklü bir takım”

 

 

Zonguldak Kömürspor’un köklü bir takım olmasına rağmen layık olduğu yerde olmadığını ifade eden Fatih Akyel, “Zonguldak Kömürspor köklü bir camia. Yılların takımı, layık olduğu yerde değil. Daha yukarılarda daha yükseklerde olması gerekiyor. İnşallah biz çalışmalarımızla hep beraber el birliğiyle taraftarıyla birlikte olup takımımızla yukarı liglere taşıyamaya elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bugünden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Bugünden itibaren zorlu maçlar bizi bekliyor. İnşallah zorlu maçları birbir aşıp yukarıları doğru tırmanacağız. Bireysel olarak isim olarak baktığımızda iyi bir takımımız var. İnşallah bu takımımızın yeteneklerini ortaya çıkartıp biraz daha iyi yerlere doğru tırmanacağız. Giden hocamıza da teşekkür ediyoruz. İyi bir takım bırakmış” diye konuştu.

“Başakşehir’in çok iyi takımı var”

Süper Lig ile de ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akyel, “Şu anda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray çok iyi gitmeseler de baktığınızda zaman zaman sıkıntılar yaşamalarına rağmen üst sıradalar. Buna Başakşehir de dahil oldu. Çok iyi takımları var onların da. Ben açık konuşayım Başakşehir bu sene favori gibi geliyor bana. Oynadığı futboldan dolayı ama tabii futbolda ne olacağı belli olmaz. Galatasaray’da da bir toparlanmışlık var” şeklinde konuştu.

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