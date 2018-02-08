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Dünya devi duyurdu! Türkiye geri dönüyor

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Dünya devi duyurdu! Türkiye geri dönüyor
İngiliz turizm devi Thomas Cook ilk çeyrek satışlarının ardından 2018 yaz pazarına dair öngörülerini açıkladı.
Dünya devi duyurdu! Türkiye geri dönüyor Dünya devi duyurdu! Türkiye geri dönüyor Dünya devi duyurdu! Türkiye geri dönüyor

Pahalılaşan İspanya'ya talebin düştüğünü belirten şirket kapasitenin doğuya kaydığını, Yunanistan'ın güçlü satış yaptığını ancak Türkiye'nin Yunanları yakalayabileceğini belirtti.

Dünyanın en büyük seyahat acentası Thomas Cook resmen duyurdu. İlk çeyrek sonuçlarına göre İspanya turizmi daralmaya başlarken Türkiye geri dönüyor. 

2018 yazı için kapasitesini İspanya'dan doğuya kaydırdığını belirten Thomas Cook CEO'su Peter Fankhouser "Türkiye şu ana dek öne çıkan pazar" ifadelerini kullandı. 

İspanya'ya olan satışların normalde üçte bir paya sahip olduğunu belirten İngiliz turizm şirketi geçen yıl bunun yüzde 40 olduğunu belirterek 2018 yazında durumun normalleşeceğini açıkladı.

ETX Capital'den Neil Wilson da talebin yükseldiğini ancak Thomas Cook'un İspanyada artan fiyatlar nedeniyle ciddi bir kâr marjı baskısıyla karşı karşıya olduğubu ve Doğu Akdeniz'e yöneldiğini belirtiyor.

"Doğu Akdeniz'in çok iyi hizmet kalitesi karşısında İspanya gittikçe pahalılaşıyor." diyen Fankhouser ise Yunanistan cephesinde bu yaz da satışların güçlü olduğu söylese de Doğu Akdeniz pazarı için Türkiye'ye ayrı bir parantez açtı.

"TÜRKİYE YUNANİSTAN'I YAKALAYABİLİR"

Yaz sezonunda uçak seferlerinin iki katına çıkacağına dikkat çeken deneyimli yönetici Türkiye'nin potansiyel olarak Yunanistan'ı yakalayabileceğini vurguladı ve Mısır'ın da iyi performans gösterdiğini belirtti. 

Öte yandan, İngiliz turizm şirketi gelecek haftadan sonra Tunus'a da 3 yıl sonra ilk kez tatil satışı yapmaya başlıyor. Thomas Cook, 30 Britanyalı turistin ölümüne neden olan Susa saldırısı sonrasında Kuzey Afrika ülkesiyle çalışmayı durdurmuştu.

Monarch ve Air Berlin gibi rakip hava yolu şirketlerinin batmasıyla birlikte gelirlerini yüzde 7 arttıran Thomas Cook ilk çeyrekt 2 milyar euro gelir elde etti. 

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