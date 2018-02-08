İstanbul'da ünlü mafya çetesine operasyon

İstanbul'da "Sarallar çetesi" olarak bilinen suç örgütünün kollarından birisi olan başını Sultan Selim Saral'ın çektiği 14 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Haraç, gasp ve nitelikli yağma suçlamalarıyla gözaltına alınan ve 30'un üzerinde mağduru bulunduğu öğrenilen çete üyelerinin, bir iş adamının kendisinden olmayan borcun çete tarafından tahsil edilmeye çalışılması üzerine yaptığı şikayetle gözaltına alındıkları öğrenildi.

Başını organize suç çetesi elebaşı Sedat Şahin'in çektiği Şahinler çetesiyle girdiği çatışmayla kamuoyu tarafından tanınan ve zaman içerisinde değişik kolları ortaya çıkan Sarallar çetesinin bir kolu daha İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince ortaya çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunan bir iş adamının, kendilerini Sarallar çetesi mensubu olarak tanıtan şahıslar tarafından kendisinden olmayan bir borcun tahsil edilmeye çalışıldığını iddia etmesi üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan çalışmalarda merkez Bakırköy olmak üzere İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasında örgütlenip, iş adamı ve zengin insanlara musallat olan bir çeteyi belirledi.

Haraç, gasp ve nitelikli yağma olaylarına karıştığı ve başını Sultan Selim Saral isimli eski bir sabıkalının çektiği çetenin 30'un üzerinde insanı benzer yöntemlerle mağdur ettiği belirlenince, çeteye yönelik olarak bu sabah saat 05.00 da İstanbul'un değişik ilçelerinde Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.



Özel Hareket Şube ekiplerinin desteğiyle, 18 ayrı adrese yapılan baskınlarda, çete elebaşı Sultan Selim Saral'la birlikte yardımcısı ve kuzeni Ü.S.S. ve çete üyeleri O.S. M.O.O, H.C, Y.C, A.C.Ö, G.A, İ.A, G.İ, Z.D, M.P, M.G,ve H.Ç. adreslerine yapılan baskınlarla yakalanarak gözaltına alındı.



4 çete üyesinin adreslerinde bulunamadığı operasyonda gözaltına alınan çete üyesi şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, tehdit,yağma ve kasten yaralama gibi suçlamalarla gözaltına alınan çete lideri Sultan Selim Saral'ın, Sarallar çetesinin kamuoyu tarafından lideri olarak bilinen Burhanettin Saral'ın kuzeni olduğu öğrenildi.