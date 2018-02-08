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Türk mühendis kumaştan yapay akciğer yapacak!

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Türk mühendis kumaştan yapay akciğer yapacak!
Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Volkan Kaplan, kumaştan yapay akciğer modülü üzerinde çalışmaya başladı.
Türk mühendis kumaştan yapay akciğer yapacak! Türk mühendis kumaştan yapay akciğer yapacak! Türk mühendis kumaştan yapay akciğer yapacak!

PAÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Volkan Kaplan, son yıllarda yapay organların tekstil lifleri esaslı yapılmakta olduğunu belirtti. Kumaştan yapay akciğer yapmayı amaçlayan Yrd. Doç. Dr. Kaplan, projesini 'Yapay Alveol Modülü Çalışmaları' olarak tanımladı. 

Bazı kumaş yapılarıyla akciğer dokusunun benzeştiğini fark ederek proje çalışmalarına başladığını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Kaplan, 'akciğer yapısının işlevlerini bir kumaş üzerinde elde edilebilir mi?' fikrinden yola çıkarak, yapay elyaf ürünü olan dokuma bir kumaşın, doku özelliklerinde değişime gidilerek elde ettiği çalışmasında, bölgesel olarak çok seyrek dokulardan oluşan kumaş elde edilebildiğini belirtti.

'Yapay Alveol Modülü' çalışmaları hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Kaplan, "Kumaş yüzeyinde kan damlasının hareket etmeden sabit durabileceği yapılar sağladık. Kan damlası ile oksijenli gaz ortamının birbirinden ayrılma oranı normal materyallerde yüzde 60 civarındayken, çalışmamızda bu oran yüzde 100'e çıktı. 

Alveollerdeki bu temas alanı, yapılan deney konstrüksiyonunun çalışma gücünü direkt olarak etkilemekte ve toplam cihazın etkinliğinde çok önemli rol oynamaktadır. Son dönemde, tekstil mühendisleri tarafından nano boyuttaki kimyasallarla sıvı iticiliği çalışılmakta. 

Yağlar ve su bazlı çözeltiler, kumaşta tutunmayı ve yüzey gerilimini arttıran malzemelerdir. Fakat bilinen uygulamalarla bu sıvı itme etkinliği bir noktaya kadar artmaktadır. Bu kimyasal işlem mekanizması detaylı olarak incelenmiş ve sistemin aksamalara neden olan kumaş yüzeyinde yapılan plazma aplikasyonuyla işlemin var olan etkinlik değerinin çok arttırıldığı tespit edilmiştir" dedi.

Yrd. Doç. Dr. Kaplan, elde edilecek ürünle pratik yeni bir oksijenatör cihazının yapılabilirliğinin de artacağını söyledi. 

Proje kapsamında üzerinde çalıştığı kumaşın alveollerdeki hava taşınımını tam olarak yapabilmesinin yanında sıvının da gözeneklerinden geçmesine engel olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Kaplan, "Yakın zamanda çalışma takviminde kumaşın yapısı insan vücudundaki biyolojik yapıya en uygun hale getirilip oksijenatör cihazlarında deneyeceğiz. 

Üzerinde çalıştığımız 'Yapay Alveol Modül' projesi uluslararası sempozyumlarda sunuldu. Gelecekte bu çalışma geliştirildiğinde tıp alanında çığır açacak bir teknoloji olabilir" diye konuştu.

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