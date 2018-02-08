Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçtiğimiz pazar günü Bilecik'in Yenipazar ilçesine arkadaşlarıyla birlikte gelen Yakup Gülmez, o gün kaybolan köpekleri için her gün 125 kilometre yol yaparak köpeklerini arıyor.
Pazar günü sabahın ilk saatlerinde ilçeye arkadaşlarıyla birlikte geldiklerini anlatan Yakup Gülmez, "Sabah 08:30'da arkadaşlarla köpeklerimizi Döşkaya mevkinde ava saldık. Tüm köpeklerimiz de sinyal vericilerimiz var. Saat 11:00 sularında bana ait 2 köpekteki cihazlardan sinyal kesildi. Son sinyal aldığımız yere gittik baktık ama köpeklerim yoktu. O günden bugüne köpeklerimiz aramak için her gün Yenipazar'a geliyorum. Köpeklerimin 3'üncü av sezonuydu, yani 3 yaşına girmişlerdi. Büyük ihtimalle köpeklerimiz çalındı, köpekleri görenlerin veya duyanların 0553-875-6019 nolu telefonuma bildirmelerini rica ederim" dedi.
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Onları bulmak için her gün 125 km yol yapıyor
Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçtiğimiz pazar günü Bilecik'in Yenipazar ilçesine arkadaşlarıyla birlikte gelen Yakup Gülmez, o gün kaybolan köpekleri için her gün 125 kilometre yol yaparak köpeklerini arıyor.
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