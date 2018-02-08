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Onları bulmak için her gün 125 km yol yapıyor

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Onları bulmak için her gün 125 km yol yapıyor
Bilecik'in Yenipazar ilçesine yaban domuzu avı için gelen bir avcı, kaybolan Kopay cinci 2 av köpeği 5 gündür arıyor.
Onları bulmak için her gün 125 km yol yapıyor Onları bulmak için her gün 125 km yol yapıyor Onları bulmak için her gün 125 km yol yapıyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde geçtiğimiz pazar günü Bilecik'in Yenipazar ilçesine arkadaşlarıyla birlikte gelen Yakup Gülmez, o gün kaybolan köpekleri için her gün 125 kilometre yol yaparak köpeklerini arıyor.



Pazar günü sabahın ilk saatlerinde ilçeye arkadaşlarıyla birlikte geldiklerini anlatan Yakup Gülmez, "Sabah 08:30'da arkadaşlarla köpeklerimizi Döşkaya mevkinde ava saldık. Tüm köpeklerimiz de sinyal vericilerimiz var. Saat 11:00 sularında bana ait 2 köpekteki cihazlardan sinyal kesildi. Son sinyal aldığımız yere gittik baktık ama köpeklerim yoktu. O günden bugüne köpeklerimiz aramak için her gün Yenipazar'a geliyorum. Köpeklerimin 3'üncü av sezonuydu, yani 3 yaşına girmişlerdi. Büyük ihtimalle köpeklerimiz çalındı, köpekleri görenlerin veya duyanların 0553-875-6019 nolu telefonuma bildirmelerini rica ederim" dedi.

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