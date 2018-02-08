Endonezya’da 5,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Batı Açe bölgesinin 26 kilometre kuzeydoğusunda olan depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can ya da mal kaybının yaşanmadığı depreme ilişkin BMKG ve Pasifik Tsunami Merkezi de tsunami alarmı vermedi.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu diğer bölge ülkelerini de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.