Anlaşmayı resmen duyurdular! İşte yeni takımı...

Spor Toto 1’inci Lig'de mücadele eden Akın Çorap Giresunspor, teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaştı.

Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, Türkiye’nin en renkli teknik direktörü olarak bilinen Yılmaz Vural ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Bozbağ, gazetecilere yaptığı ilk açıklamada, “Yılmaz hocamız ile anlaşmaya vardık. Detayları daha sonra aktaracağım. Giresunspor’a ve şehrimize hayırlı olsun” dedi.

YILMAZ VURAL’IN 27. TAKIMI GİRESUNSPOR OLDU

Geçtiğimiz yıl Göztepe’yi Süper Lig’e taşıyan Türk futbolunun en tanınmış simalarından olan Yılmaz Vural, daha önce kariyerinde Malatyaspor, Antalyaspor, Samsunspor, Karşıyaka, Adanaspor, Bursaspor, Gaziantepspor, Sarıyer, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Konyaspor, Dardanelspor, Denizlispor, Diyarbakırspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü, Manisaspor, Kocaelispor, Kasımpaşa, Sakaryaspor, Elazığspor, Mersin İdmanyurdu, Osmanlıspor, Karabükspor ve Adana Demirspor’da görev yaptı.

KARİYERİNE 4 ŞAMPİYONLUK SIĞDIRDI

26 yaşında teknik direktörülük kariyerine başlayan Vural, kariyerinde 1994-1995’te Eskişehirspor, 1995-1996’da Sarıyer, 2005-2006’da Antalyaspor ve 2017-2018’de Göztepe’yi Süper Lig’e çıkarttı. Yılmaz Vural, 2016-2017 sezonunda ise Adana Demirspor’un başında play-off’ta şampiyonluğu penaltı atışlarında kaybetti.