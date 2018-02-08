Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ereğli İlçesi Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Fatih Y., 'örgüte üye olmak' suçundan gözaltına alındı. Yüzbaşı Fatih Y.'nin, sorgulanmak üzere Trabzon'a götürüldüğü belirtildi.
08 Şubat 2018 Perşembe23 C.Evvel 1439
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Ereğli Askerlik Şube Başkanı gözaltına alındı!
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