08 Şubat 2018 Perşembe23 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:34Güneş 08:01Öğle 13:24İkindi 16:09Akşam 18:36Yatsı 19:57
    • 11°C Adana
    • 12°C Adıyaman
    • 9°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 7°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 9°C Balıkesir
  • BIST: 114.264 -1.13
  • Altın: 161,974 0.70
  • Dolar: 3,8251 1.17
  • Euro: 4,6828 0.73

NATO, Rusya'ya karşı harekete geçiyor!

»
Rusya'yı dünyada saldırgan bir tutum izlemekle eleştiren NATO'nun, hızlı şekilde birlik ve askeri malzeme sevkiyatı yapabilmek amacıyla Almanya ve ABD'de iki yeni komuta merkezi kurmayı planladığı öne sürüldü.
NATO, Rusya'ya karşı harekete geçiyor!
NATO, Rusya'ya karşı harekete geçiyor! NATO, Rusya'ya karşı harekete geçiyor! NATO, Rusya'ya karşı harekete geçiyor!

Alman Haber Ajansının (DPA) haberinde, NATO üyesi ülkelerin, bu konuda Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in sunduğu öneriye sıcak baktığı ve söz konusu planların gelecek hafta içinde NATO savunma bakanlarının yapacağı toplantıda resmen karara bağlanacağı belirtildi.

Almanya'daki komuta merkezinin Köln ve Bonn kentlerinin bulunduğu bölgede kurulacağı ve mevcut NATO komuta yapısına entegre edilmeyeceği ifade edilen haberde, yeni merkezin, ittifak ülkeleri dışında da ulusal tatbikat ve operasyonların yapılmasına imkan sağlayacağı kaydedildi.

 

Haberde, NATO'nun, Rusya'yı saldırgan bir politika izlemekle eleştirdiği ve bu nedenle yeni planlar yaptığı, ABD'de kurulacak ikinci bir komuta merkezinin de Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki denizyollarını ve Atlantik Okyanusu üzerindeki hava sahasını güvence altına almayı hedeflediği iddia edildi. 

Soğuk Savaş dönemi sonrasında onlarca NATO komuta merkezinden günümüzde sadece 7'sinin kaldığına ve personel sayısının da 20 binden 10 binin altına düşürüldüğüne işaret edilen haberde, mevcut durumun Doğu Avrupa'da yaşanan gelişmelerin ışığında yeniden değerlendirildiği ve askeri gücün tekrar artırılmasına karar verildiği belirtildi.

Habere göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Doğru birliklerin, doğru teçhizat ile doğru zamanda doğru yerde bulunmalarını sağlayacak bir komuta yapısına ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Habere göre ayrıca, sadece bu sayede Avrupa'da inandırıcı bir caydırıcılığı sağlayabileceklerine inanan ve bu çabalara AB ülkelerinin ve özel sektörün de katılmasını isteyen Stoltenberg, karayolları, demiryolları ve havaalanları gibi sivil tesislerin de askeri taleplere karşılık verebilecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD teröristlere giyim sponsoru olduABD teröristlere giyim sponsoru olduTürk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda, YPG'nin "sivil terörist" yalanı gün yüzüne çıktı.
Afrin'de sıcak çatışma: yaralılar varAfrin'de sıcak çatışma: yaralılar varZeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye’nin Afrin bölgesine yönelik başlatılan operasyonlarda çıkan çatışmada 5 Türk, 5 ÖSO askeri yaralandı.
İran Meclisi'nde PKK skandalı!İran Meclisi'nde PKK skandalı!İran'da yayın yapan "Teribon" adlı haber sitesinin müdürü İran ve Ortadoğu Uzmanı Ali Rıza Erdebili, İran Meclisi'ndeki bazı Kürt vekillerin terör örgütü PKK'nın temsilcisi gibi konuştuğunu söyledi.
Şehit cenazesinde tüyleri diken diken adam!Şehit cenazesinde tüyleri diken diken adam!Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan (25), Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı.
Zaman Gazetesi sahibinden takiyye: Özür dilerimZaman Gazetesi sahibinden takiyye: Özür dilerimKapatılan Zaman gazetesinin eski imtiyaz sahibi Alaeddin Kaya, "İsmini bilemediklerim dahil tüm acılı insanlardan özür ve af diliyorum. Lütfen beni affetsinler." dedi.
NATO, Rusya'ya karşı harekete geçiyor!NATO, Rusya'ya karşı harekete geçiyor!Rusya'yı dünyada saldırgan bir tutum izlemekle eleştiren NATO'nun, hızlı şekilde birlik ve askeri malzeme sevkiyatı yapabilmek amacıyla Almanya ve ABD'de iki yeni komuta merkezi kurmayı planladığı öne sürüldü.
  • E- devlet kilitlendi! Herkes bunu arıyor08 Şubat 2018 Perşembe 16:40
  • Harekete geçtiler! Tek hedef Afrin operasyonu08 Şubat 2018 Perşembe 16:20
  • Savaş uçakları yine katliam yaptı!08 Şubat 2018 Perşembe 16:05
  • İngiltere'den Türkiye açıklaması!Anlaşmaya hazırız08 Şubat 2018 Perşembe 16:00
  • Alparslan Kuytul'dan ilk fotoğraf!08 Şubat 2018 Perşembe 15:37
  • Ereğli Askerlik Şube Başkanı gözaltına alındı!08 Şubat 2018 Perşembe 15:31
  • İstanbul'da ünlü mafya çetesine operasyon08 Şubat 2018 Perşembe 15:26
  • Terör örgütü paramparça! 6'sı daha teslim oldu...08 Şubat 2018 Perşembe 15:26
  • Yüzbinlerin gözü bu haberde! Nefesler tutuldu08 Şubat 2018 Perşembe 15:20
  • Sınırda hareketlilik! Dikkat çeken araç08 Şubat 2018 Perşembe 15:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri