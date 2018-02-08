08 Şubat 2018 Perşembe23 C.Evvel 1439
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Şehit cenazesinde tüyleri diken diken adam!

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Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan (25), Kilis'te son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit cenazesinde tüyleri diken diken adam!
Şehit cenazesinde tüyleri diken diken adam! Şehit cenazesinde tüyleri diken diken adam! Şehit cenazesinde tüyleri diken diken adam!

Polateli ilçesine bağlı Yılanca Köyündeki camide düzenlenen törene şehidin babası Hanifi, annesi Gülizar Doğan ile kardeşlerinin yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ile şehit yakınları ve diğer ilgililer ve köylüler katıldı.

Tören sırasında şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşı dökerken bazı şehit yakınları da "Üzülmeyin, o şehit oldu. Hainleri sevindirmeyin" diye teselli etti. Tören sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan baba Hanifi Doğan, tabuta sarılarak, "El bab'a gittin yaralandın. Senin görevini ben tamamlayacağım, o dağlara ben gideceğim." dedi.

 

"ANASIZ OLUR, BABASIZ OLUR, EVLATSIZ OLUR AMA VATANSIZ OLUNMAZ''

Köy meydanında gözyaşı döken bazı şehit yakınlarına seslenen yaşlı bir vatandaş da, 1998 yılında oğlunun şehit düştüğünü dile getirerek, "Acınızı paylaşıyorum. Ben de şehit babasıyım. Bizi yıldıramazlar. O imansızlar bizi yıldıramazlar. Ben de Mustafamı kaybettim. Kader arkadaşıyız, acını paylaşıyorum. Düşmanı sevindirmeyelim Allah ordumuzu devletimize güç versin. Allah kahraman ordumuzu karada havada muzaffer etsin. Sizden de tek isteğim dik durun, hainleri sevindirmeyin. Anasız olur, babasız olur, evlatsız da oluyormuş ama vatansız olunmaz. O yüzden dik durup o hainler sevindirmeyeceğiz." dedi.

Öte yandan tören sırasında şehidin kuzeni Ali Doğan da kucağında tutup sarıldığı şehidin fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı.

Şehidin Ağabeyi Mustafa, tabutun başına gelerek "Ölüm sana yakışmadı ama sen artık şehitsin" diye seslendiği tören sırasında şehidin kardeşi Sedat ise "Hakkını helal et, vatan sağolsun" diye seslendi.

Törene katılan bakanlardan Abdulhamit Gül'ün de bazı askerler gibi duygulanıp gözlerinin yaşardığı görüldü.

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