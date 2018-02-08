08 Şubat 2018 Perşembe23 C.Evvel 1439
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Flaş iddia! 'ABD ve Fransa hazırlanıyor...'

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Orta Doğu merkezli The Middle East Eye haber sitesi, ABD ve Fransa'nın Suriye rejimine karşı yeni hava saldırıları planladığını yazdı.
Flaş iddia! 'ABD ve Fransa hazırlanıyor...'
Flaş iddia! 'ABD ve Fransa hazırlanıyor...' Flaş iddia! 'ABD ve Fransa hazırlanıyor...' Flaş iddia! 'ABD ve Fransa hazırlanıyor...'

Diplomatik kaynakların ifadelerine dayanan haberde, geçen sene Beşşar Esed rejiminin 'kimyasal sliah' kullanması durumunda ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ortak yanıt verme kararı aldığı hatırlatıldı. 

The Middle East Eye haber sitesine konuşan diplomatik kaynaklar, Fransa ve ABD'nin Suriye'de Beşşar Esed yönetimine karşı saldırı düzenlemeye hazırlandığını yazdı. ABD ve Fransa'nın saldırı planının nedeninin Beşar Esad rejiminin kısa süre önce Suriye'de sivillere karşı kimyasal silah kullanması olduğu belirtiliyor. 

 

'SERT VE AGRESİF BİR TUTUM SERGİLENECEK'

Suriye muhalefetine yakın bir diplomatik kaynak, ABD'nin Viyana ve Soçi'deki Suriye görüşmelerinden somut sonuçlar elde edilmemesi üzerine Suriye'de Rusya'ya karşı daha sert ve agresif bir tutum içine girme kararı aldığını iddia etti. 

ABD, geçen sene Beşşar Esed yönetimini sarin gazı kullanmasının ardından Akdeniz'deki savaş gemisinden 59 adet Tomahawk füzesiyle kapsamlı bir saldırı düzenlemişti. 

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