Fatih Terim, Belhanda sürprizini açıkladı

Galatasaray'ın Konyaspor'u 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldiği maçın ardından teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Terim, Belhanda'yı orta sahadaki ikilide de kullanabileceğini söyledi.

Oyundan memnun olduğunu kaydeden Terim, "Açıkçası oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyun kalitemiz ve oyun isteğimiz, keyif veren bir futbol beni mutlu etti. Maçtan önce söylemiştim. Bir küçük avantajımız var ama öyle oynamayacağız diye. Nitekim de öyle oynamadık. Oyuncularımı bu futbol için tebrik ediyorum. Turu geçen skoru yakalamamıza rağmen son yarım saat bu kadar pozisyonlu, bu kadar baskılı... Yavaş yavaş istediğimiz olacak galiba." ifadelerini kullandı.

"BELHANDA'YI ORTA SAHADA DA GÖREBİLİRSİNİZ"

Günün iyi isimlerinden Belhanda için konuşan deneyimli hoca, "Sivas'ta kaybettikten sonra konuştuk. Belhanda iyi oyuncularımızdan. Belhanda böyle, hatta daha iyi olacak, oyuna tesir edecek. Yuto ile, Gomis ile de konuştum, ne istediğimizi daha net anladılar. Belhanda zaten yeteneği olan bir oyuncu. Sadece santrafor arkası değil, orta sahada da görebilirsiniz. Bazen, bazı teknik adamların kazanış şekli değişiktir. Yetenekli oyuncuya ben hiçbir zaman sırtımı çevirmedim. Belhanda daha da iyi olacak, bugün en iyilerden biriydi Yuto ile birlikte." diye konuştu.