Mehmet Özdilek: Bireysel hatalardan kaybettik

Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 4-1 yenildi ve elendi.

Müsabaka sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, “Rakibimizi tebrik ederim. Ligdeki konumumuzdan dolayı 2,5 günde bir maç oynadığımızdan dolayı rotasyon yapmak zorundayız. Bugün bunun üzerine çıktık. Kolay değil böyle oynamak. Buna rağmen özellikle 2-1’e kadar oyunun içerisinde olduk. Yediğimiz 2, 3 ve 4. gol bireysel hatadan oldu. İlk maçta 2-2’lik beraberlik Galatasaray’ı avantajlı hale getirdi. Bizim önümüze bakmamız gerekiyor. 2,5 gün sonra önemli bir maça çıkacağız. Pazar günü moral bulmak için önemli bir maç oynayacağız. Bütün planlarımızı Pazar gününe yoğunlaşacağız” diye konuştu.