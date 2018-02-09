Gomis: Fatih Terim kulağımı çekti

Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'u 4-1 yenip Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldiği maçta 2 gol atarak yıldızlaşan Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın ardından konuştu.

İyi bir maç oynadıklarını ve bu şekilde devam etmeleri gerektiği belirten Gomis, ''Bu akşam keyifli bir gün geçirdik. Bu kupanın önemini biliyoruz, bizim için önemli. Son maçta yenildik. O yüzden bu maçı alıp, devam etmemiz önemliydi. Bu şekilde devam etmemiz önemliydi'' şeklinde konuştu.

'TERİM, BANA BİR BABA GİBİ YAKLAŞTI''

Hafta içinde teknik direktör Fatih Terim ile görüştüğünü söyleyen Fransız golcü, ''Golden sonra hocamızın yanına gittim ve onunla kutladım golümü. Geçen hafta iyi bir performans sergileyemedim, ben de farkındayım. Hoca, hafta içinde benle konuştu ve kulağımı çekti. Bana bir baba gibi yaklaştı ve ben de ona oğul gibi cevap vermek istedim'' dedi.