09 Şubat 2018 Cuma24 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:33Güneş 08:00Öğle 13:24İkindi 16:10Akşam 18:37Yatsı 19:58
    • 8°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 114.264 -1.13
  • Altın: 162,191 0.84
  • Dolar: 3,8251 1.17
  • Euro: 4,6828 0.73

Türk jetleri yeniden vurmaya başladı!

»
Türk savaş uçakları Afrin’de terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri vuruyor.
Türk jetleri yeniden vurmaya başladı!
Türk jetleri yeniden vurmaya başladı! Türk jetleri yeniden vurmaya başladı! Türk jetleri yeniden vurmaya başladı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin’de PYD/PKK’ya ait hedeflere hava harekatı düzenliyor.

Bölgedeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Türk savaş uçakları Afrin’de terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefleri vuruyor.

BAFİLUN DAĞI'NDA EN AZ 6 HEDEF VURULDU

TSK ve Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolünde olan Burseya Dağı’nın güneybatısındaki Bafilun Dağı’nın da aralarında olduğu en az 6 hedefin vurulduğu hava harekatı sürüyor.

GECE YARISI BAŞLADI

Askeri kaynaklar da hava harekatının gece yarısı başladığını ve devam ettiğini doğruladı.

RUS UÇAĞININ DÜŞÜRÜLMESİNDEN SONRA HAVA SAHASI KAPANMIŞTI

Suriye hava sahasında, Rus uçağının düşürülmesinin ardından, teknik çalışmalar nedeniyle bir süreliğine hava sahası kapatılmıştı.

Bu süre içerisinde Türkiye Afrin'deki hedeflere hava harekatı düzenlememişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
New York Times bile inanmadı! Kör müsün General!New York Times bile inanmadı! Kör müsün General!Münbiç’i ziyaret eden DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı Korgeneral Paul E. Funk, burada PKK ile ilişkili bir şey görmediğini söyledi.
Yeni dönem başlıyor! Her ortaokul ve lisenin tüm sınıflarında birer tane olacakYeni dönem başlıyor! Her ortaokul ve lisenin tüm sınıflarında birer tane olacakDiyanet, Türkiye genelinde her ortaokul ve lisenin tüm kademelerindeki tüm sınıflarında birer ‘temsilci’ belirleyecek, bunların da üzerinde birer ‘okul sorumlusu’ olacak
O ilanı verenler şimdi yandılar!O ilanı verenler şimdi yandılar!FETÖ lideri Gülen’in ‘Bank Asya’ya para yatırın’ talimatına uyarak, internet sitelerine ‘Evimi Bank Asya için satıyorum', 'Safım belli olsun’ tarzında ilanlar veren FETÖ’cülerin, emniyette tek tek kayıt altına alındığı ortaya çıktı.
Lüks rezidansa baskın! Ayakkabılardan çıktıLüks rezidansa baskın! Ayakkabılardan çıktıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Esenyurt'ta bir rezidanstaki 6 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Büyük dram! Çocuklarını eve gömmek zorunda kalıyorBüyük dram! Çocuklarını eve gömmek zorunda kalıyorUzun bir süre terör örgütü DEAŞ'ın işgalinde kalan Musul'da büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Yaklaşık 7 ay önce DEAŞ'tan temizlenmesine rağmen kentte gündelik yaşam halen normal düzeyin çok altında...
İntikam alacakmış! Şimdi de PKK’lı olarak ortaya çıktıİntikam alacakmış! Şimdi de PKK’lı olarak ortaya çıktıDEAŞ’ın eski 'Halep emiri' Abdullah Sufuni, Afrin’de PKK saflarında TSK ve ÖSO’ya saldıracak.
  • Alparslan Kuytul tutuklandı!09 Şubat 2018 Cuma 08:00
  • Türk jetleri yeniden vurmaya başladı!09 Şubat 2018 Cuma 07:40
  • Nebenzia: SDG saflarına katıldılar!08 Şubat 2018 Perşembe 23:14
  • ABD'den 'Münbiç' açıklaması: Baskılar sürüyor08 Şubat 2018 Perşembe 23:12
  • Ankara'dan jet yanıt: Bu yüzden kaale almıyoruz08 Şubat 2018 Perşembe 23:11
  • ABD teröristlere giyim sponsoru oldu08 Şubat 2018 Perşembe 22:09
  • Afrin'de sıcak çatışma: yaralılar var08 Şubat 2018 Perşembe 22:03
  • İran Meclisi'nde PKK skandalı!08 Şubat 2018 Perşembe 22:00
  • Şehit cenazesinde tüyleri diken diken adam!08 Şubat 2018 Perşembe 20:00
  • Zaman Gazetesi sahibinden takiyye: Özür dilerim08 Şubat 2018 Perşembe 19:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri