09 Şubat 2018 Cuma24 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:33Güneş 08:00Öğle 13:24İkindi 16:10Akşam 18:37Yatsı 19:58
    • 8°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 114.264 -1.13
  • Altın: 162,191 0.84
  • Dolar: 3,8251 1.17
  • Euro: 4,6828 0.73

Dünya devi Türkiye ofisini kapatıyor

»
Dünya devi Türkiye ofisini kapatıyor
Dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi müzik platformu Spotify, Türkiye ofisini kapatacağını duyurdu.
Dünya devi Türkiye ofisini kapatıyor Dünya devi Türkiye ofisini kapatıyor Dünya devi Türkiye ofisini kapatıyor

Dünyanın en büyük dijital müzik servislerinden Spotify, Türkiye ofisini kapatacağını açıkladı. Spotify Türkiye Ülke Müdürü Ergül Çivi, Spotify ABD Ticari Direktörü olarak atandı.

Spotify’ın Türkiye ofisini kapatmasıyla ilgili açıklama ise aşağıdaki şekilde:

“Türkiye Spotify için önemli bir pazar ve biz Spotify olarak dünyanın en iyi müzik hizmetini Türkiye’deki müzikseverlere sunmaya devam etmekte kararlıyız. Türkiye’deki ofisimizin kapanıyor olduğu doğru ancak Türkiye’deki kullanıcılar ve sanatçılar için en iyi deneyimi sunmak üzere Türkiye pazarı ile ilgili olarak çalışmaya devam edecek bir ekibimiz bulunuyor.”

SPOTIFY NEDİR?

Dünyanın dört bir yanından 70 milyon ücretli aboneye sahip olan Spotify, en popüler dijital müzik servislerinin başında geliyor. Arşivinde 40 milyondan fazla parça olduğu bilinen servis, 2013 yılından bu yana Türkiye’de de faaliyet gösteriyordu.

Kullanıcılar, Android, iOS, Windows ve Mac uygulamaları ve web tarayıcılarla Spotify’dan müzik dinleyebiliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Avrupa'da bir ilk! Türkiye'de açıldıAvrupa'da bir ilk! Türkiye'de açıldıMitsubishi Electric'in Avrupa'daki ilk ev tipi klima fabrikasının açılışı Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yapıldı.
Dünya devi Türkiye ofisini kapatıyorDünya devi Türkiye ofisini kapatıyorDünyanın en çok kullanılan çevrimiçi müzik platformu Spotify, Türkiye ofisini kapatacağını duyurdu.
Milyonların beklediği indirim geliyor!Milyonların beklediği indirim geliyor!Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren 'Torba tasarı' ile 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi sağlanacak.
Borçlar kapıya dayandı! 3'te 2'si icralık olacakBorçlar kapıya dayandı! 3'te 2'si icralık olacakMaliye Bakanlığı bir yandan ekonomide istihdamı, üretimi, yatırımı teşvik edecek bir dizi düzenlemeyi hayata geçirmeye çalışırken, diğer yandan deprem, sel, kuralık gibi doğal afetlerden dolayı ertelenen vergileri tahsil etmeye hazırlanıyor.
Emeklilere müjde! Mart ayında ödenecekEmeklilere müjde! Mart ayında ödenecekEmeklilerin ek ikramiyelerinin 7 bin 500 liraya kadar olan kısmı başvuru tarihinden itibaren 3 ay içinde ödenmişti. İkramiye tutarı 7 bin 500 lirayı geçenlerin ise Mart ayında ödenecek...
Bir zamanların dev fabrikası için iflas istendiBir zamanların dev fabrikası için iflas istendiBir dönem Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olan ve merhum iş adamı Halis Toprak’ın kurduğu Bilecek’teki Toprak Kağıt fabrikasının iflası istendi.
  • Dünya devi duyurdu! Türkiye geri dönüyor08 Şubat 2018 Perşembe 15:25
  • Türkiye için güzel haber! 28 yıldır bekleniyordu08 Şubat 2018 Perşembe 14:59
  • Kazanç kapısı! 100 gramı 5 bin TL'ye satılıyor...08 Şubat 2018 Perşembe 14:58
  • Ev alacaklara müjde! 20 bin lira...08 Şubat 2018 Perşembe 14:55
  • Hükümetten flaş Türk Telekom açıklaması08 Şubat 2018 Perşembe 14:48
  • Petrolün varili 65 dolara geriledi08 Şubat 2018 Perşembe 14:40
  • Uzaya araba göndermişti! Gerçeği bugün açıkladı08 Şubat 2018 Perşembe 14:34
  • Boydak Holding şirketleri için flaş talep!08 Şubat 2018 Perşembe 14:33
  • Çalık Enerji’de bayrak değişimi08 Şubat 2018 Perşembe 14:31
  • Sanayi üretim rakamları açıklandı08 Şubat 2018 Perşembe 11:43
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri