09 Şubat 2018 Cuma24 C.Evvel 1439
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Avrupa'da bir ilk! Türkiye'de açıldı

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Avrupa'da bir ilk! Türkiye'de açıldı
Mitsubishi Electric'in Avrupa'daki ilk ev tipi klima fabrikasının açılışı Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yapıldı.
Avrupa'da bir ilk! Türkiye'de açıldı Avrupa'da bir ilk! Türkiye'de açıldı Avrupa'da bir ilk! Türkiye'de açıldı

Mitsubishi Electric'in Avrupa'daki ilk ev tipi klimafabrikası Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan törenle açıldı. 
 
Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde Mitsubishi Electric Turkey fabrikasının açılışına katılan Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut, köklü geçmişiyle iklimlendirme sektörünün lider şirketlerinden Mitsubishi Electric firmasını, Manisa'daki bu yatırımı için tebrik etti.
 
Bu yatırımla, Türkiye'nin uluslararası şirketler için ne kadar önemli bir pazar olduğunun bir kez daha teyit edildiğini aktaran Ermut, Mitsubishi Electric ile 2013 yılından bu yana yakın çalıştıklarını ve bürokratik süreçleri hızlandırdıklarını ifade etti. 
 
Yıllık 500 bin set üretim kapasitesine sahip fabrikadan Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'ya da ürün tedarik edileceğini hatırlatan Ermut, şöyle konuştu:
 
"Bu fabrika aynı zamanda ihracatımıza da katkı sağlayacak. Türkiye'de üretim yapan uluslararası şirketler aynı zamanda avantajlı konumumuz sayesinde 1,5 milyar nüfusu aşkın bir pazara hitap edebiliyor. Birçok uluslararası şirket Türkiye'yi, dünya ticaretinin neredeyse yarısının gerçekleştiği bir eksene erişim imkanı sağlayan stratejik konumu nedeniyle üretim ve yönetim üssü olarak seçiyor. Ülkemizde faaliyete geçen her fabrika, aynı zamanda iç pazardaki bu dinamizmin ihtiyaç duyduğu ithal ürünlere olan bağımlılığının azalmasına da katkıda bulunuyor."
 
"TÜRKİYE'YE GÜVEN DEVAM EDİYOR"
 
Ermut, jeopolitik gelişmelerin yatırımlara ve iş dünyasına yansımadığına işaret etti. 
 
Türkiye ekonomisinin 2017 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 büyüdüğünün hatırlatan Ermut, "Son yıllarda yaşadığımız iç ve dış kaynaklı hadiselere rağmen uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Değerli yatırımcılarımızın Türkiye ekonomisine ve yatırım ortamına olan güveni her şart altında devam ediyor ve hiçbir şekilde sarsılmıyor. Türkiye ise uluslararası yatırımcılara güvenli ve öngörülebilir bir yatırım ortamı sağlamak için yıllardır çaba harcamaktadır." diye konuştu. 
 
Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası sermayeli şirket sayısının 2002'de 5 bin 600 olduğunu anımsatan Ermut, bugün ise bu rakamın 58 bine ulaştığına işaret etti.
 
EN ÖNEMLİ ÜRETİM ÜSSÜ
 
Mitsubishi Electric Başkanı ve Üst Yöneticisi Masaki Sakuyama da 43 ülkede faaliyet gösterdiklerini dile getirdi.
 
Türkiye'nin potansiyeli ve gücüne inandıklarını anlatan Sakuyama, "Türkiye'de klima ve soğutma sistemleri ile fabrika otomasyon sistemleri alanlarında hizmet veriyoruz. Ayrıca, asansör ve yürüyen merdiven sistemleri, ulaştırma sistemleri, jeneratör ve transformatör ekipmanları ile uydu sistemleri gibi çok sayıda iş kolunda faaliyet gösteriyoruz. Öncelikli pazar olarak gördüğümüz Türkiye, yeni ev tipi klima fabrikamız ile Mitsubishi Electric için önemli bir üretim üssü haline geldi." dedi. 
 
"TÜRK HALKININ REFAHINA KATKIDA BULUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
 
Türkiye ve Japonya arasında güçlü bir dostluk olduğunu anımsatan Sakuyama, 1890'da Ertuğrul Fırkateyni felaketiyle başlayan dostluğun 1985 yılında İran-Irak savaşı sırasında Tahran'daki Japon vatandaşlarının Türk uçakları tarafından kurtarılmasıyla daha da güçlendiğini vurguladı.
 
Klima ve soğutma sistemi anlamında en önemli fabrikalarından birinin 1890 yılında iki ulus arasında dostluğun başladığı Kii yarımadasındaki Wakayama şehrinde bulunduğunu belirten Sakuyama, sözlerini şöyle tamamladı:
 
"Manisa'daki yeni fabrikamız, Türkiye ve Japonya arasında tarihten bu yana gelen dostluğumuzu pekiştirmeye katkı sağlayacak.Türkiye ve Avrupa için ileri teknolojiye sahip yüksek kaliteli klimalarımızı artık Türkiye'de üreterek ve diğer iş kollarımızda da faaliyetlerimizi genişleterek Türk halkının refahına katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

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