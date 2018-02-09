09 Şubat 2018 Cuma24 C.Evvel 1439
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O ilanı verenler şimdi yandılar!

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O ilanı verenler şimdi yandılar!
FETÖ lideri Gülen’in ‘Bank Asya’ya para yatırın’ talimatına uyarak, internet sitelerine ‘Evimi Bank Asya için satıyorum', 'Safım belli olsun’ tarzında ilanlar veren FETÖ’cülerin, emniyette tek tek kayıt altına alındığı ortaya çıktı.
O ilanı verenler şimdi yandılar! O ilanı verenler şimdi yandılar! O ilanı verenler şimdi yandılar!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede ana delillerden sayılan 17-25 Aralık sonrası Bank Asya’daki hesap artışlarına dair kritik bir çalışma yapıldı. Teröristbaşı Fetullah Gülen’in 2014 yılı Ocak ayında "Bank Asya’ya para yatırın" talimatının ardından, o süreçte çok sayıda kişinin internet sitelerine ev-araba-arsa satışı üzerine ilan verdiği görüldü.

300 KİŞİLİK LİSTE YAPILDI

O dönem İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kritik bir arşiv oluşturduğu öğrenildi. İnternet sitelerine Bank Asya’ya para yatırmak için ev-araba-arsa satışına dair ilan veren isimler ‘Paralel yapı bağlantılı’ bilgisiyle kayda alındı.

ŞİMDİ İNKÂR EDİYORLAR

İşte o arşiv, şimdi FETÖ’ye üye olmak suçlamasında ana delillerden sayılan Bank Asya’daki hesap artışlarına maddesine dair 300 kişilik şüpheli listenin oluşmasını sağladı. Söz konusu listenin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, şüphelilerin ikametlerinin bulunduğu illere gönderildiği öğrenildi. Operasyonun İstanbul ayağında ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 36 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin o dönem verdiği ilanları, emniyet sorgusunda reddetmeye çalıştığı öğrenilirken, polisin ilan numaraları ile durumu ispatladığı belirtildi. Öte yandan şüpheliler arasında, işçi, memur, yurt müdürleri ve öğretmenler yer alırken, memur ve öğretmenlerin KHK ile ihraç edilen isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

İŞTE O İLANLARDAN BAZILARI

İlanlar arasında bir işçinin cep telefonunu satmaya çalıştığı anlaşılırken, "Safım belli olsun diye cep telefonumu satıyorum" yazdığı belirtildi. Diğer ilanlar arasında en dikkat çekici olanlar; "Oturduğum evi satıyorum. Kabul edilirse aynı evde kiracı olarak kalmaya razıyım", "Maruz kaldığımız zulme karşı safımı belli etmek için, Bank Asya için denize sıfır villamı ve arabamı satıyorum.”

YENİ ŞAFAK

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O ilanı verenler şimdi yandılar!O ilanı verenler şimdi yandılar!FETÖ lideri Gülen’in ‘Bank Asya’ya para yatırın’ talimatına uyarak, internet sitelerine ‘Evimi Bank Asya için satıyorum', 'Safım belli olsun’ tarzında ilanlar veren FETÖ’cülerin, emniyette tek tek kayıt altına alındığı ortaya çıktı.
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