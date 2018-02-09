09 Şubat 2018 Cuma24 C.Evvel 1439
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Skandal! PKK'lılar için ağlamaya başladı

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Skandal! PKK'lılar için ağlamaya başladı
PKK propagandalarıyla tanınan Kati Piri, hayranı olduğu Can Dündar gibi Almanya'da Türkiye'ye iftiralarda bulundu.
Skandal! PKK'lılar için ağlamaya başladı Skandal! PKK'lılar için ağlamaya başladı Skandal! PKK'lılar için ağlamaya başladı

PKK dostu ve Türkiye düşmanı olmasına rağmen Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Raportörü olan Kati Piri, Alman basınına Zeytin Dalı Harekatı ve Türkiye'deki insan hakları konusunda iftira dolu açıklamalar yaptı.

PİRİ YENİDEN 'TÜRKİYE'Yİ KARALAMA' POLİTİKASINA BAŞLADI

Avrupa Parlamentosu'nun PKK sevdalısı raportörü Kati Piri, Deutsche Welle'nin "AP neden Türkiye hakkında bir oturum düzenleme ve karar alma gereksinimi hissetti?" sorusuna "Türkiye'de insan haklarının durumu çok kritik." cevabını verdi.

Gerek AP kongrelerinde, gerek Avrupa basınında PKK propagandası yaparak Türkiye hakkında iftiralarda bulunmaktan geri kalmayan Piri, "Avrupa Parlamentosu olarak Afrin'e yönelik askeri müdahalenin insani sonuçları konusunda ciddi kaygılarımız olduğunu ifade ediyor ve orantısız eylemlerin devamına karşı uyarıda bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

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