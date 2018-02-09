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İntikam alacakmış! Şimdi de PKK’lı olarak ortaya çıktı

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DEAŞ’ın eski 'Halep emiri' Abdullah Sufuni, Afrin’de PKK saflarında TSK ve ÖSO’ya saldıracak.
İntikam alacakmış! Şimdi de PKK’lı olarak ortaya çıktı
İntikam alacakmış! Şimdi de PKK’lı olarak ortaya çıktı İntikam alacakmış! Şimdi de PKK’lı olarak ortaya çıktı İntikam alacakmış! Şimdi de PKK’lı olarak ortaya çıktı

 Zeytin Dalı Harekâtı öncesinde 60 kişilik bir terörist kafilesiyle Afrin’e gönderilen Sufuni, şimdi Münbiç, Deyrizor, Tabka, Rasulayn, Rakka ve Ayn İsa’dan getirilen 240 DEAŞ’lıyı yönetiyor.

DEAŞ’ın eski ‘Halep emiri’ Abdullah Sufuni, ABD-PKK ittifakı tarafından Afrin’e getirildi. Fırat Kalkanı Harekâtı döneminde Bab bölgesinde TSK ve ÖSO birliklerine karşı savaşan DEAŞ’lı terörist, Bab cephesi sonrası Münbiç’e geçerek PKK’ya katıldı. Afrin Harekâtı öncesi ilk olarak 60 kişilik bir DEAŞ kafilesiyle birlikte Afrin’e geçen Sufuni; Münbiç, Deyrizor, Tabka, Rasulayn, Rakka ve Ayn İsa’dan getirilen ve sayıları 240’ın üzerindeki DEAŞ birliğinin komutanlığını yapıyor.

HALEP’TE KATLİAM YAPTI

Şam rejiminin Halep’i kuşatmasında en büyük etken olan DEAŞ, 2014 yılı ocak başlarında Suriyeli muhalifler tarafından kent merkezinden çıkarıldı. Suriye’de 2013-2018 döneminde 20 binden fazla sivilin ölümüne sebep olan DEAŞ terör örgütü ülke genelinde birçok toplu katliama imza attı. Halep’ten çıkarıldığı 2014 Ocak’ında örgüt, çoğu gazeteci ve sivil aktivist 70 kişiyi kentten çıkmadan hemen önce katletti. Halep’in Kazasker semtinde Meşfel Uyun’u (Göz Hastanesi) örgüt için ana karargaha dönüştüren DEAŞ, hastanenin üst katlarını yönetim merkezi, zemin katlarını da işkencehane ve cezaevlerine çevirmişti. DEAŞ militanlarına 7 Ocak 2014 tarihindeki katliam talimatı ise ‘emir’ Abdullah Sufuni tarafından verildi.

‘İNTİKAM ALMAK İÇİN...’

Mehmetçik ve ÖSO’ya karşı savaşmak üzere Afrin’e gelen DEAŞ’lı Sufuni, 2017 yılında Ayn el-Arab’da PKK üniformalarıyla ortaya çıktı. Aslen İdlibli olan Sufuni, sosyal medya hesabında “PKK saflarına Fırat Kalkanı’nın intikamını almak için katıldım” diye yazdı. PKK içerisinde hızla yükselen Sufuni, çoğunluğu eski DEAŞ’lılardan oluşan 300 kişilik birliğin komutanlığına getirildi. Yardımcılığını Ali Şeyh isimli bir başka eski DEAŞ’lı teröristin yaptığı grupta Tunus, Irak, Cezayir ve Libya asıllı militanlar da bulunuyor.

SABOTAJ İÇİN BEKLEDİLER

Ayn İsa, Ayn el-Arab, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde PKK-ABD ittifakına katılmış eski DEAŞ’lılardan bazıları geçtiğimiz kasım-aralık döneminde Afrin’e keşif amaçlı geldi. Türkiye sınırındaki çeşitli noktaları inceleyen grup, İdlib’de gözlem noktaları kurmakta olan TSK’nın faaliyetlerini de sabote etmek için planlar yaptı. DEAŞ’lı teröristler, İdlib kuzeyinde Afrin sınır hattındaki Der Ballut, Samankale ve Şeyh Akil bölgelerine yerleşen Türk askeri noktalarına sabotaj planı üzerinde çalıştı. Iys köyüne gözlem noktası kurmak için 30 Ocak’ta İdlib’e intikal eden Türk askeri konvoyuna yönelik bombalı saldırının aynı grup tarafından gerçekleştirildiği sanılıyor.

YENİ ŞAFAK

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