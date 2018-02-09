09 Şubat 2018 Cuma24 C.Evvel 1439
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ABD bu işe ne diyecek? Münbiç’teki PYD’liden olay sözler

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ABD’li üst düzey generaller, uluslararası medyayı yanlarına katarak Menbiç’e giderken, New York Times’ın konuya ilişkin haberinde görüşleri yer alan Menbiç Askeri Konseyi Sözcüsü Şirvan, YPG’nin Afrin’e güç kaydırdığını itiraf etti.
ABD bu işe ne diyecek? Münbiç’teki PYD’liden olay sözler
ABD bu işe ne diyecek? Münbiç’teki PYD’liden olay sözler ABD bu işe ne diyecek? Münbiç’teki PYD’liden olay sözler ABD bu işe ne diyecek? Münbiç’teki PYD’liden olay sözler

Türkiye, 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalıharekâtının hedefindeki Afrin'e, YPGgüçlerinin kontrolündeki bölgelerden güç kaydırıldığını defalarca dile getirmişti. Ankara'nın bu duruşu üzerine ise ABD'den "SDG DEAŞ'la mücadele yerine Afrin'e güç kaydırırsa desteği keseriz" mesajları gelmişti.

MÜNBİÇ'TEKİ TERÖRİSTLERDEN İTİRAF GELDİ: AFRİN'E GÜÇ KAYDIRIYORUZ

New York Times gazetesinin Rod Bordland imzasıyla yayınladığı haberde, Ankara'nın başından bu yana gündemde tuttuğu gerçek, bizzat PYD/YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'nin uzantısı Münbiç Askeri Konseyi'nin Sözcüsü Şirvan Derviş tarafından itiraf edildi.

Gazetenin Münbiç haberinde görüşlerine yer verilen Şirvan Derviş, "Afrin'i korumak için orada (SDG kontrolündeki bölgeler) güç azalttığımız için DEAŞ'a karşı savaşımızı asgariye indirmek zorunda kalıyoruz" dedi.

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DUVARDA ÖCALAN POSTERİ

New York Times muhabiri, Münbiç Askeri Konseyi'nin büyük oranda Arap askerlerden oluştuğunu fakat kritik pozisyonlardaki liderlerinin Kürt olduğunu aktarırken, Şirvan Derviş'in ofisinde İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'ın dikkat çeken bir posterinin bulunduğunu yazdı.

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