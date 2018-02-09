09 Şubat 2018 Cuma24 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:33Güneş 08:00Öğle 13:24İkindi 16:10Akşam 18:37Yatsı 19:58
    • 8°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 114.264 -1.13
  • Altın: 162,191 0.84
  • Dolar: 3,8251 1.17
  • Euro: 4,6828 0.73

Yeni dönem başlıyor! Her ortaokul ve lisenin tüm sınıflarında birer tane olacak

»
Diyanet, Türkiye genelinde her ortaokul ve lisenin tüm kademelerindeki tüm sınıflarında birer ‘temsilci’ belirleyecek, bunların da üzerinde birer ‘okul sorumlusu’ olacak
Yeni dönem başlıyor! Her ortaokul ve lisenin tüm sınıflarında birer tane olacak
Yeni dönem başlıyor! Her ortaokul ve lisenin tüm sınıflarında birer tane olacak Yeni dönem başlıyor! Her ortaokul ve lisenin tüm sınıflarında birer tane olacak Yeni dönem başlıyor! Her ortaokul ve lisenin tüm sınıflarında birer tane olacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, hazırladığı “Gençlik Çalışmaları Yönergesi” ile okullarda yeni yapılanmaya gidecek. Diyanet, gençlere yönelik çalışmalarının yol haritasını belirlediği, “Gençlik Çalışmaları Yönergesi”ni illere gönderdi. Yönergede manevi rehberlik ve din hizmetlerinin, gençlere talep doğrultusunda ve tamamen gönüllülük esasına göre sunulacağı belirtildi. Program hazırlanırken, “inanç ve ibadetin gençlerin ruh sağlığında oluşturacağı olumlu etkilerin” göz önünde bulundurulacağı ifade edilen yönergede, “hiçbir genç dışarıda bırakılmayacak şekilde” hizmet verilmesi istendi. Yönergeye göre, çalışmalar şöyle yürütülecek:

- Genç kitleler ile iletişimi sağlayacak sistematik ve dinamik bir teşkilat yapısı oluşturulacak; sosyal medya alanlarından faydalanılacak, ortak bir iletişim ağı oluşturulacak.

- Gençler için vatan, ezan, bayrak gibi konularda eğitsel materyaller geliştirilecek.

- Gençlik çalışmaları, müftülükler tarafından yürütülecek. Diyanet tarafından alana özgü “müfredatlı” çalışma programları hazırlanacak. Yapılan çalışmalar raporlanacak.

SOHBET TOPLANTILARI

- Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezleri’nde, gençlik sohbetleri, okuma programları, ahlak ve değerler eğitimi, genç girişimcilik ve sosyal sorumluluk faaliyetleri düzenlenecek.

- Gençlerle birebir iletişimin hedeflendiği gençlik sohbetleri, gençlerin ihtiyaç ve beklentilerine göre planlanacak. Sohbetlerin uzun tutulmamasına özen gösterilecek.

- Diyanet, üniversite akademi programlarının işleyişini de takip edecek. Öğrenci yurtları ve gençlik merkezlerinde manevi rehberler ile yürütülen hizmetleri koordine edecek.

- Mahalle ve köylerde gençlik sorumluları görevlendirilecek. Diyanet, eğitim faaliyetlerinde yalnızca kendisine bağlı personelden değil, “genç gönüllü”lerden de faydalanacak.

DİYANET GENÇLİK MERKEZİ

- Okulların yoğun olduğu mahallerde gençler için, “cazibe merkezi” olacak Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezleri açılacak. Gençlik merkezleri için okul çevresine yakın mekânlar tercih edilecek.

- Okullar Diyanet çalışanları tarafından periyodik ziyaret edilecek. Okul ziyaretlerinde sadece konferans tarzı etkinliklerle yetinilmeyecek; düzenli ve sistematik programlar aracılığıyla gençlerle iletişime geçilecek. Okul temsilcileri ve sınıf temsilcileri ile periyodik değerlendirme toplantıları gerçekleştirilecek.

- Şehirde yaşadığı halde okul süreçlerinin dışında kalan gençlerle kırsal alanda ikamet eden gençlere yönelik de çalışmalar yapacak Diyanet, müftüler tarafından belirlenecek mahalle/köy gençlik sorumluları ile programlar yürütecek.

- Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı devlet yurtları başta olmak üzere öğrenci yurtlarında barınan öğrencilere dini danışmanlık ve manevi rehberlik yapmak üzere Diyanet tarafından personel görevlendirilecek.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE

- Çalışmalar kapsamında İl ve ilçelerde görevlendirilecek gençlik koordinatörleri eğitim, seminer, konferans, çalıştay, panel, kamp, toplantı vb. programları organize edecek. Belirli gün ve haftalar ile hutbe, vaaz, toplantı ve konferanslarda gençlik problemlerine yer verilmesine yönelik çalışmalar yapacak. Bağımlılıktan kurtulmak isteyen gençlere yönelik hizmetlerde, Diyanet’in Bağımlılıkla Mücadele koordinatörleri ile çalışacak.

HER OKULA GÖRE PLANLAMA

-Diyanet’in genç gönüllüleri arasından üniversite, fakülte, okul ve sınıflarda, okul temsilcileri belirlenecek. Bu temsilciler aracılığı ile Diyanet’in yürüteceği çalışmalar koordine edilecek.


- Üniversite, lise ve ortaokul düzeyinde gerçekleştirilecek gençlik çalışmalarında okul idarecileri ve öğretmenler ile etkin işbirliği sağlanacak. Her okula göre planlamalar yapılacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
New York Times bile inanmadı! Kör müsün General!New York Times bile inanmadı! Kör müsün General!Münbiç’i ziyaret eden DEAŞ karşıtı koalisyonun komutanı Korgeneral Paul E. Funk, burada PKK ile ilişkili bir şey görmediğini söyledi.
Yeni dönem başlıyor! Her ortaokul ve lisenin tüm sınıflarında birer tane olacakYeni dönem başlıyor! Her ortaokul ve lisenin tüm sınıflarında birer tane olacakDiyanet, Türkiye genelinde her ortaokul ve lisenin tüm kademelerindeki tüm sınıflarında birer ‘temsilci’ belirleyecek, bunların da üzerinde birer ‘okul sorumlusu’ olacak
O ilanı verenler şimdi yandılar!O ilanı verenler şimdi yandılar!FETÖ lideri Gülen’in ‘Bank Asya’ya para yatırın’ talimatına uyarak, internet sitelerine ‘Evimi Bank Asya için satıyorum', 'Safım belli olsun’ tarzında ilanlar veren FETÖ’cülerin, emniyette tek tek kayıt altına alındığı ortaya çıktı.
Lüks rezidansa baskın! Ayakkabılardan çıktıLüks rezidansa baskın! Ayakkabılardan çıktıİstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Esenyurt'ta bir rezidanstaki 6 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Büyük dram! Çocuklarını eve gömmek zorunda kalıyorBüyük dram! Çocuklarını eve gömmek zorunda kalıyorUzun bir süre terör örgütü DEAŞ'ın işgalinde kalan Musul'da büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Yaklaşık 7 ay önce DEAŞ'tan temizlenmesine rağmen kentte gündelik yaşam halen normal düzeyin çok altında...
İntikam alacakmış! Şimdi de PKK’lı olarak ortaya çıktıİntikam alacakmış! Şimdi de PKK’lı olarak ortaya çıktıDEAŞ’ın eski 'Halep emiri' Abdullah Sufuni, Afrin’de PKK saflarında TSK ve ÖSO’ya saldıracak.
  • Alparslan Kuytul tutuklandı!09 Şubat 2018 Cuma 08:00
  • Türk jetleri yeniden vurmaya başladı!09 Şubat 2018 Cuma 07:40
  • Nebenzia: SDG saflarına katıldılar!08 Şubat 2018 Perşembe 23:14
  • ABD'den 'Münbiç' açıklaması: Baskılar sürüyor08 Şubat 2018 Perşembe 23:12
  • Ankara'dan jet yanıt: Bu yüzden kaale almıyoruz08 Şubat 2018 Perşembe 23:11
  • ABD teröristlere giyim sponsoru oldu08 Şubat 2018 Perşembe 22:09
  • Afrin'de sıcak çatışma: yaralılar var08 Şubat 2018 Perşembe 22:03
  • İran Meclisi'nde PKK skandalı!08 Şubat 2018 Perşembe 22:00
  • Şehit cenazesinde tüyleri diken diken adam!08 Şubat 2018 Perşembe 20:00
  • Zaman Gazetesi sahibinden takiyye: Özür dilerim08 Şubat 2018 Perşembe 19:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri