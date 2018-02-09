Sudan'dan Mısır'a 'Türkiye' yalanlaması!

Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Sudan’ın herhangi bir yerinde askeri bir üs yahut askeri işbirliğine dair Türkiye’yle herhangi bir görüşmenin olmadığını belirtti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Gandur, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ve iki ülke istihbarat başkanlarıyla gerçekleştirilen dörtlü görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'nin Sevakin Adası'na ilişkin projesi hakkında Mısır medyasında yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını, adada bir askeri üs kurulacağı şeklindeki iddiaların kesinlikle doğru olmadığını söyledi.

Gandur, ''Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyareti sırasında Sevakin Adası'nda ya da Sudan'ın herhangi bir yerinde askeri bir üs yahut askeri işbirliğine dair herhangi bir görüşme olmamıştır. Mısır medyasında yer alan bu bilgilerin düzeltilmesini ümit ediyorum'' dedi.

'ERDOĞAN SEVAKİN'DE RESTORASYONU GÜNDEME GETİRDİ'

''Sevakin'de eskiden Osmanlı Devleti valisi bulunuyordu. Afrika’dan hacca gidenler için burada aktarma noktasıydı. Burada rezidanslar, gümrük ve koruma binaları inşa edilmişti. Ancak birçoğu, İngilizlerle savaşta dahil geçen yıllar içinde yıkılmıştı. Sayın Erdoğan, Sudan'ın Sevakin bölgesinin ortak turizme fayda sağlaması amacıyla restoresini gündeme getirdi'' diyen Gandur, Sevakin Adası'nın bir askeri üs olacağına dair düşüncenin kesinlikle doğru olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce Sudan’ın Sevakin bölgesini restore etme niyetinde olduklarını açıklamış ama Türkiye’yle ilişkileri gergin olan Mısır’da askeri üs söylentileri büyük yankı uyandırmıştı.