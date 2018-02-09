09 Şubat 2018 Cuma24 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:33Güneş 08:00Öğle 13:24İkindi 16:10Akşam 18:37Yatsı 19:58
    • 10°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 113.590 -0.59
  • Altın: 161,793 -0.23
  • Dolar: 3,8298 0.12
  • Euro: 4,6829 0.00

Ülker'den iddialar üzerine açıklama

»
Ülker'den iddialar üzerine açıklama
Ülker Bisküvi, Yıldız Holding'in kredi yapılandırması için bankalarla görüştüğüne ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.
Ülker'den iddialar üzerine açıklama Ülker'den iddialar üzerine açıklama Ülker'den iddialar üzerine açıklama

Şirket, KAP'a yaptığı açıklamada, şirketin güçlü mali yapısına dikkat çekerken, borçluluk oranının uluslararası standartlara oranla düşük düzeyde olduğunu belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülker Bisküvi ve iştiraklerinin Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış 2017 yılı 12 aylık sonuçlarına göre Türkiye bazlı üretim, satış ve ihracat rakamları rekor büyümeye ulaşmıştır. Ülker Bisküvi'nin net satışları 2016 yılına oranla yüzde 14 artarken net kârı bir önceki yıla oranla yüzde 39 artmıştır. Şirketimizin kuvvetli bir mali yapısı olup borçluluk oranları uluslararası standartlara oranla düşük düzeydedir"

KAP'ta yer alan açıklamada ayrıca, şirketin 2017 yıl sonu konsolide mali performansının piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşeceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

YENİ ŞAFAK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dünyaca ünlü Türk markası satılıyorDünyaca ünlü Türk markası satılıyorUzun zamandır satışı gündemde olan dünyaca ünlü giyim markası Vakko'nun, satışı ile ilgili görüşmeler hız kazandı.
Kalamış Yat Limanı'nı için süre uzatıldıKalamış Yat Limanı'nı için süre uzatıldıTürkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi ihalesinde son teklif verme tarihi 27 Nisan'a uzatıldı.
Bakan Zeybekci: Gümrük birliği güncellenecekBakan Zeybekci: Gümrük birliği güncellenecekEkonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “Gümrük birliği mutlaka güncellenecektir. Şuanda 160 milyar dolar dış ticaret yaptığımız AB ile gümrük birliği güncellenmesi eğer bir rakam verirsek beş değerinde Avrupa’nın 3 değerinde Türkiye’nin menfaatinedir” dedi.
THY tarihinde bir ilk dahaTHY tarihinde bir ilk dahaTürk Hava Yolları yüzde 79,8 doluluk oranı ile tarihinin en yüksek Ocak ayı doluluk oranına ulaştığını duyurdu. Türk Hava Yolları tarihinde ilk defa Ocak ayında 5 milyon yolcu rakamını aştı ve 5.7 milyon yolcu taşıdı.
Ülker'den iddialar üzerine açıklamaÜlker'den iddialar üzerine açıklamaÜlker Bisküvi, Yıldız Holding'in kredi yapılandırması için bankalarla görüştüğüne ilişkin haberler üzerine açıklama yaptı.
ASELSAN'dan tanklara "çelik" kalkanASELSAN'dan tanklara "çelik" kalkanASELSAN, tank ve zırhlı araçlara yönelik 'çelik' anlamına gelen PULAT isimli yeni bir aktif koruma sistemi geliştirme projesi başlattı.
  • Fitch, 13 Şubat'ta Türkiye'yi tartışacak09 Şubat 2018 Cuma 12:53
  • İTO'da hesaplar şaştı, seçim tarihi belli oldu09 Şubat 2018 Cuma 12:53
  • Mersin'de 1 TL, İstanbul'da 8 TL...09 Şubat 2018 Cuma 12:47
  • Dünya borsaları sert düştü09 Şubat 2018 Cuma 12:46
  • Erdoğan açıklamıştı! Kupon Sistemi geliyor09 Şubat 2018 Cuma 12:40
  • 11 milyon 800 bin çalışan yararlanacak!09 Şubat 2018 Cuma 12:33
  • Hükümet 100 milyon liralık vergiden vazgeçiyor09 Şubat 2018 Cuma 12:30
  • Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...09 Şubat 2018 Cuma 12:27
  • Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı09 Şubat 2018 Cuma 12:24
  • Erdoğan çağrı yapmıştı! Vatandaş için 6 dev adım09 Şubat 2018 Cuma 09:40
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri