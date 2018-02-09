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Furkan Vakfın'dan DEAŞ ve El Kaide çıktı

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Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturmada "vakıf" adı altında faaliyet gösteren örgütün, DEAŞ ve El Kaide ile bağlantıları ortaya çıkarıldı.
Furkan Vakfın'dan DEAŞ ve El Kaide çıktı
Furkan Vakfın'dan DEAŞ ve El Kaide çıktı Furkan Vakfın'dan DEAŞ ve El Kaide çıktı Furkan Vakfın'dan DEAŞ ve El Kaide çıktı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Furkan  Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik soruşturmada "vakıf" adı altında faaliyet  gösteren örgütün, DEAŞ ve El Kaide ile bağlantıları ortaya çıkarıldı.  Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca,  "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve  eylem birliği içinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve  suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumluları  hakkında başlatılan soruşturmada yeni bilgilere ulaşıldı.

 

  Buna göre, vakfın başkanı Alparslan Kuytul tarafından bir suç örgütü  kuruldu. "Vakıf" adı altında faaliyet gösteren örgütte hiyerarşik yapı  oluşturuldu. Bu yapıda Kuytul'un dışındaki üyeler, "Hocalar" olarak tanımlandı.  Hiyerarşik yapıya göre, örgütün en alt kademesinde "Sorumlu" olarak  nitelendirilenler bulunuyor. Kuytul'un talimatları, "Hocalar" ve "Sorumlu"  grupları arasında örgüt üyelerine ulaştırıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı araştırmada, örgütün  ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerini hedef aldığı tespit edildi. Buna göre,  örgüt, üye kazanmak için hedef aldığı öğrencilerin vakfa ait yurtlarda  kalmalarını sağladı.

BEYİN YIKAMA TAKTİĞİ UYGULANDI!

 Örgütün ideolojisi doğrultusunda sözde "cihat" fikirleri tebliğ  edildi. Yurtlarda kalanlara savaş görüntüleri izlettiren örgüt, devlete karşı  isyan, ayaklanma içerikli kitapların okutulmasını sağlayarak beyin yıkama  taktikleri uyguladı.  Halkın dini duygularını istismar ederek bağış toplayan vakıf, gelirini  bu bağışlardan sağladı. Gelirinin büyük kısmının kayıt dışı olduğu belirlenen  vakfın, sahte makbuzlar düzenleyerek dolandırıcılık yaptığı da tespit edildi.  Toplanan bağışlar, vakfın resmi kayıtlarına aktarılmadan örgüt faaliyetlerinde  kullanıldı.

 Burs ödemeleri için açılan ve öğrencilerde bulunması gereken banka  hesap cüzdanları da vakfın merkezindeki aramada ele geçirildi. Burs ödemeleri  düzenli olarak banka hesaplarından çekilerek örgüte aktarıldı. "Vakıf faaliyeti"  adı altında toplanan kurban derisi ve kurban etlerinin de kayıt dışı satışı  yapılarak örgüte mali kaynak sağlandı.  Vakfa ait kaçakolduğu belirlenen yurtlarda çocuklara yönelik cinsel  istismar suçunun işlendiğine dair şikayetler alındı.

DEAŞ'A KATILMAK İSTEYENLER YURTLARINDA KALDI

Öte yandan, Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmayla  örgütün DEAŞ ve El Kaide ile bağlantıları da ortaya çıkarıldı. Terör örgütü El Kaide'ye yönelik operasyonlarda tutuklanan D.D'nin  vakfa sürekli geldiği, R.B. adlı tutuklunun da vakıf yurtlarında ders verdiği  tespit edildi.

  Geçen yıl nisan ayında yapılan izinsiz gösteride yer alan bir kişinin  de DEAŞ üyesi olduğu ortaya çıktı. DEAŞ'a katılmak üzere Türkiye'ye gelenler, vakfa ait yurtlarda  barındırıldı. Söz konusu kişiler, vakfın izinsiz gösteri ve yürüyüşlerinde yer  aldı.

  Kuytul'un, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine destek  oluşturacak konuşmalarının yanı sıra Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı aleyhindeki  propagandası da vakıf ve örgüt üyeleri aracılığıyla internet ortamına aktarıldı.  Kuytul'un PKK başta olmak üzere terör örgütlerine destek verdiği de soruşturma  sonucu ortaya çıktı. Soruşturma doğrultusunda "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgütün  faaliyetleri kapsamında dini inanç ve duyguların istismar edilmesi ve vakıf tüzel  kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve  özel belgede sahtecilik" suçlarından da işlem yapıldı.

 Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş  amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek  kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" iddiasıyla Furkan Eğitim  ve Hizmet Vakfı yönetici ile sorumlularının aralarında yer aldığı zanlılar  hakkında gözaltı kararı verilmişti.  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 30 Ocak'ta  33 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kurucu başkan Alparslan Kuytul'un da  aralarında bulunduğu 28 vakıf yöneticisi ve üyesi gözaltına alınmıştı. Adliyeye  sevk edilen 28 zanlıdan aralarında vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul'un da  bulunduğu 5'i tutuklanmıştı.  Vakfın genel merkezinin bulunduğu binadaki aramalarda kasa ve dolapta  kayıt dışı olduğu belirlenen 364 bin lira ele geçirilmişti. Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına mahkemece kuruluş amaçlarına aykırı  faaliyetleri nedeniyle kayyum atanmıştı.

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