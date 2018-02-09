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Ahu Tuğba'nın kızı! Erdoğan'ı seviyorum diye...

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Ahu Tuğba'nın kızı! Erdoğan'ı seviyorum diye...
Tuğba'nın avukatı "Bir avukat olarak encümenin verdiği idari para cezasını görünce ben de şaşırdım. Çünkü bu konuda açılan davaları kazandık, cezalar iptal edildi. Bu ceza mükerrer oldu. Yani hukuka uygun değil" dedi.
Ahu Tuğba'nın kızı! Erdoğan'ı seviyorum diye... Ahu Tuğba'nın kızı! Erdoğan'ı seviyorum diye... Ahu Tuğba'nın kızı! Erdoğan'ı seviyorum diye...

Ahu Tuğba'nın kızı Ahu Anjelik Alajbegu'ya ait, Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi Sümbül Sokak Sporkent Tatil Sitesi'ndeki 270 no'lu villaya yapılan eklenti ve odanın kaçak olduğu gerekçesiyle, 2011'de dönemin Yalıkavak Belde Belediyesi tarafından yıkım kararı çıkarıldı ve yaklaşık 6 bin lira para cezası verildi. Bunun üzerine Ahu Tuğba, kızına vekaleten Muğla 1. İdare Mahkemesi'nde avukatı Ersin Uslu aracılığı ile dava açtı. Davanın lehlerine sonuçlanması üzerine cezalar ve yıkım kararı iptal edildi.

'CUMHURBAŞKANIMIZI SEVİYORUM DİYE YAPTILAR'

Halen annesi Ahu Tuğba ile ABD'de bulunan Ahu Anjelik Alajbegu'nun İstanbul'daki adresine, 2 Ocak 2018 tarihinde gönderilen Bodrum Belediyesi Encümen Kararı ile 2 bin 813 lira 57 kuruş idari para cezası tebliğ edildi. Ahu Tuğba, tebligattan ABD'de haberdar olduklarını belirterek, tepki gösterdi. Tuğba, 1999 yılında kızının üzerine babası tarafından tapusu alınan villada, eklentiler yapmak için dönemin Yalıkavak Belediye Başkanı Celal Yıldızhan'dan izin aldığını belirterek, "Belediye, ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum, onun icraatlarını sonuna kadar savunuyorum, bunları her yerde söylüyorum diye bunları başımıza iş açtı. Site yönetimi ve bazıları belediyeye şikâyet edip, cezaları yazdırdılar. Yarımada'da yıkılacak 60 bin ev ve otel var. Önce onları yıksınlar. Onlara ceza yazsınlar. 7 yıl önce verilen bu karara itiraz etmiş ve davayı kazanmıştık, cezalar iptal edilmişti. Şimdi bu neyin nesi! Benim Alanya ve Antalya'da denize sıfır dairem var, orada yaşıyorum. O evde çok az süre kaldık. Ayrıca bu olaylardan ötürü kızımın psikolojisi bozuldu, psikolojik tedavi görmeye başladı. Erdoğan sevgim yüzünden CHP'li belediye bana cephe aldı. Ancak bu işin peşini bırakmam. Ayrıca şu anda o evde oturmadığım gibi 4 bakıma muhtaç hastaya tahsis ettim, onlar kalıyor" dedi. Ahu Tuğba, tekrar dava açacaklarını söyledi.

Tuğba'nın avukatı Ersin Uslu ise "Bir avukat olarak encümenin verdiği idari para cezasını görünce ben de şaşırdım. Çünkü bu konuda açılan davaları kazandık, cezalar iptal edildi. Bu ceza mükerrer oldu. Yani hukuka uygun değil. Ya alınan mahkeme kararları unutuldu ya gözden kaçtı. Önce belediyeye uyarı yapacağız, itiraz edeceğiz. Ardından cezanın iptali için dava açacağız" diye konuştu.

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'YAPTIĞIMIZ İŞLEM YASALARA AYKIRI DEĞİL'

İmar ve Fen İşlerinden Sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu ise kararla ilgili şunları söyledi:

"7 yıl önce belde belediye görevlilerinin yaptığı bazı yanlış uygulamaları tespit ettik. Ahu Tuğba'nın kızına ait evde, imara aykırı olan bölümler var; bunların yakılması gerekir. Encümen olarak kaçak yapı gereğince ve 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42'nci maddesi gereğince işlemimizi gerçekleştirdik. Bu konuda beni şikâyet etmişlerdi, ben de adli yargıya bu konuda ifade verdim. Yaptığımız işlem yasalara aykırı değil, aksine uygundur. Herkesin her karara itiraz etme hakkı tabii ki vardır. Ama biz yasalar ne söylüyorsa onu yapıyor, uyguluyoruz. Bu açıklamaların dışında olanlar polemiğe girer, biz de o işe girmeyiz."

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