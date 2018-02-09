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Gerekçeli karar açıklandı!

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Gerekçeli karar açıklandı!
İstanbul Tuzla'da tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’yı öldürdüğü gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz’e ilişkin gerekçeli karar yazıldı.
Gerekçeli karar açıklandı! Gerekçeli karar açıklandı! Gerekçeli karar açıklandı!

Atalay Filiz’i 1 Aralık 2017 tarihinde yaptığı karar duruşmasında öğretmen Fatma Kayıkçı’yı öldürdüğü gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını da yazdı. Sanık Atalay Filiz’in Ankara’da işlediği cinayetler nedeniyle yakalanmamak için İstanbul’a geldiği belirtilen gerekçeli kararda, müştekiler tarafından işletilen Tuzla’daki çay bahçesinde 1.5 yıl çalıştığı anlatıldı.

3 HAFTA TAKİP ETMİŞ

 

Sigorta işlemleri nedeniyle maktul Fatma Kayıkçı’nın sürekli olarak sanık Atalay Filiz’den kimlik istediği, sanığın vermediği, gerçek kimliğinin de Fatma Kayıkçı tarafından öğrenildiğine dair kuşkularının arttığı belirtilen gerekçeli kararda, sanığın bu nedenle Fatma Kayıkçı’yı sürekli takip ettiği kaydedildi. Sanığın bu nedenle cinayeti planladığı, 3 haftalık takip sonrası maktulün Cuma günleri işe gitmediğini tespit ettiği, 27 Mayıs 2016 Cuma günü işe gitmediğini öğrendiği maktulün evinden çıkmasını beklediği, 14.00 sıralarında evinden çıkan maktulü kendi dairesinin önünden geçtiği sırada yakaladığı, kafasına bir kaç kez yumrukla vurup sersemlettiği, sesinin çıkmaması için ağzını elleriyle kapatıp birçok kez bıçakla vurarak öldürdüğü kaydedildi.

VALİZLE TAŞIDI

Gerekçeli kararda, sanığın öldürdüğü maktulün cesedini sürükleyerek kendi dairesine kendi dairesine götürdüğü, önceden hazırladığı valizin içine koyduğu, kan lekelerini sildikten sonra cesedin olduğu valizle binadan çıktığı, ölenin çantası ve akıllı cep telefonu ile kan lekelerini silmede kullandığı bez parçalarını İdil Sokak üzerinde konteynıra attığı, cesedi de İSKİ Arıtma Tesisi’nin boş alanında valizden çıkararak atarak üzerini poşetle örttüğü, döndükten sonra üstünü değiştirip İstanbul’dan ayrıldığı anlatıldı.

32 KEZ BIÇAKLAMIŞ

Maktulün vücudunda toplam 32 adet kesici delici yara izine rastlandığı, bunların 8 adedinin öldürücü nitelikte olduğu belirtilen gerekçeli kararda, "Sanık her ne kadar eylemi tasarlayarak gerçekleştirmediğini savunmuş ise de; eylemi olay öncesinde, olay sırasında ve sonrasında belli bir plan dahilinde düşünerek bilinçli bir şekilde işlediği, suçta kullanacağı araçları seçip temin ettiği, suçu nasıl işleyeceği konusunda plan yaptığı, maktulün işe gitmediği cuma gününü seçtiği, kimliğinin ortaya çıkması durumunda Ankara’da işlediği suçların da ortaya çıkacağını düşünerek planlı bir şekilde, tasarlayarak ve önceden işlediği suçları gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve yakalanmamak amacı ile öleni kasten öldürdüğü anlaşılmaktadır" denildi.

Sanığın nitelikli hırsızlık suçunu işlediği yönünde delil bulunmadığı belirtilen gerekçeli kararda, sanığın, "Tasarlayarak adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Nitelikli hırsızlık" suçundan da beraatine karar verildiği kaydedildi. Gerekçeli kararda, sanığın sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları gerekçe gösterilerek sanık hakkında, "İyi hal" indirimine yer olmadığına karar verildiği belirtildi.

KARAR İSTİNAF MAHKEMESİNE TAŞINDI

Sanık Atalay Filiz’in avukatı Merve Uçanok, yerel mahkemenin bu kararını İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı. Avukat Uçanok, yerel mahkeme tarafından müvekkilleri aleyhine kurulan hükmün usul ve yasaya aykırı olduğunu savunarak, bu kararın bozulmasını istediler.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanık Atalay Filiz’in 28 Mayıs 2016 tarihinde tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’yı öldürdükten sonra başkalarına ait kimlik kartlarını kullanarak uzun süre kaçtığı belirtiliyor.

Uzun süre kaçan Atalay Filiz’in İzmir’in Menderes ilçesinde yakalandığı, 13 Haziran 2016 tarihinde de tutuklandığı belirtilen iddianamede, Filiz için, "Tasarlayarak kasten adam öldürme" ve "Nitelikli hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması isteniyor.

ANKARA’DA İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRMEKTEN MAHKUM OLMUŞTU

Atalay Filiz, 16 Eylül 2013 tarihinde o dönem Tümgeneral olan Hasan Hüseyin Demirarslan’ın oğlu Göktuğ Demirarslan ve onu ziyarete gelen kız arkadaşı Elena Radchikova’yı öldürdüğü gerekçesi ile yargılandığı davada 9 Mart 2017 tarihinde iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

SAHTE BELGE SUÇUNDAN DA HAKKINDA 35 YIL İSTENİYOR

Atalay Filiz ayrıca başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçunda da yargılanıyor. İstanbul Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde üç kişinin kimlik bilgilerini kullandığı gerekçesi ile açılan davada filiz hakkında, 7 kez "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 14 yıldan 35 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Gerekçeli karar açıklandı!Gerekçeli karar açıklandı!İstanbul Tuzla'da tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı’yı öldürdüğü gerekçesi ile ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Atalay Filiz’e ilişkin gerekçeli karar yazıldı.
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