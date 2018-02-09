THY tarihinde bir ilk daha

Türk Hava Yolları yüzde 79,8 doluluk oranı ile tarihinin en yüksek Ocak ayı doluluk oranına ulaştığını duyurdu. Türk Hava Yolları tarihinde ilk defa Ocak ayında 5 milyon yolcu rakamını aştı ve 5.7 milyon yolcu taşıdı.

THY, iç ve dış hat uçuşlarında tarihinin en yüksek Ocak ayı doluluk oranlarına ulaştığı belirtildi. Açıklanan 2018 Ocak ayı yolcu rakamlarına göre THY, geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısını yüzde 36,6 artırarak 5,7 milyon yolcu taşıdı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre, THY'nin Ocak 2017 döneminde yüzde 72,5 olan yolcu doluluk oranı Ocak 2018 döneminde 7.3'lük bir artışla yüzde 79,8 olarak gerçekleşti.

Kapasitenin (Arz Koltuk Kilometre) yüzde 17,1 arttığı Ocak ayında dış hat doluluk 7,5 puanlık artışla yüzde 78,6 olarak gerçekleşti.

2017 yılının Temmuz ayında başlayan talepteki (ücretli yolcu kilometre) çift haneli hızlı büyümenin yüzde 28,9 artış ile 2018 yılının Ocak ayında da devam

Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre tüm bölgelerde yolcu doluluk oranı artış gösterdi. Kuzey Amerika 13,3 puan, Orta Doğu 10,7 puan, Orta ve Güney Amerika 8,5 puan ve Afrika 7,7 puan artarak en fazla artış gösteren bölgeler oldu.

OCAK AYINDA İLK KEZ 5 MİLYONU AŞTI

Türk Hava Yolları tarihinde ilk defa Ocak ayında 5 milyon yolcu rakamı aşılırken dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurtdışı yolcu sayısında yüzde 44,6'lık artış yaşandı.

Ocak ayında taşınan Kargo ve Posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 33,5 arttı. Kargodaki büyümeye en fazla katkı yapan bölgeler yüzde 44,9 artış ile Orta Doğu, yüzde 43,5'lük artış ile iç hatlar ve yüzde 39,3'lük artış ile Avrupa oldu.