09 Şubat 2018 Cuma24 C.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:33Güneş 08:00Öğle 13:24İkindi 16:10Akşam 18:37Yatsı 19:58
    • 10°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 7°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 113.590 -0.59
  • Altın: 161,793 -0.23
  • Dolar: 3,8298 0.12
  • Euro: 4,6829 0.00

Apple doğruladı! iPhone kaynak kodları sızdırıldı

»
Apple doğruladı! iPhone kaynak kodları sızdırıldı
iPhone'un iBoot kodunun GitHub sitesinde yayınlanmasıyla gözler Apple'a çevrildi. Sızan kodlar, iPhone kullanıcılarını nasıl etkileyecek?
Apple doğruladı! iPhone kaynak kodları sızdırıldı Apple doğruladı! iPhone kaynak kodları sızdırıldı Apple doğruladı! iPhone kaynak kodları sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde GitHub sitesindeki bir kullanıcı, iPhone'un kaynak kodlarını yayınladı. Kodların iOS'un iBoot adı verilen ön yükleme bölümüne ait olduğu iddia edilirken, Apple tarafında olay doğrulandı.

3 yıl önceki bir kaynak kodun çalındığını belirten yetkililer, "iOS mimarisinin güvenliği, kaynak kodların gizliliğine bağlı değil. Ürünlerimizde pek çok donanım ve yazılım koruması katmanı mevcut." diyerek, iPhone kullanıcılarının yüreğine su serpti. Siteden kodları derhal kaldırtan Apple, yayınlanan kodun eksik olduğunu, bu sayede iBoot kodunun tamamlanamadığı bilgisini de paylaştı. Yetkililer, iPhone üzerinde tam bir güvenlik seviyesine erişmek için işletim sistemi güncellemelerinin de vakit kaybetmeden yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Bir siber güvenlik araştırmacısı olan Will Strafach, TechCrunch'a verdiği röportajda, "Pek çok kişi çalınan kodların Apple'ın başına iş açacağını düşünüyor fakat Apple pek çok farklı noktada güvenlik uygulaması kullanıyor. Bu yüzden iBoot kodları risk ifade etmiyor." dedi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Google'a büyük şok! Müşterileri dava açtı!Google'a büyük şok! Müşterileri dava açtı!Google Pixel hatalı mı? Pixel ve Pixel XL modellerinin mikrofonlarında üretim hatası mı var?
Apple doğruladı! iPhone kaynak kodları sızdırıldıApple doğruladı! iPhone kaynak kodları sızdırıldıiPhone'un iBoot kodunun GitHub sitesinde yayınlanmasıyla gözler Apple'a çevrildi. Sızan kodlar, iPhone kullanıcılarını nasıl etkileyecek?
Facebook'a yıllardır beklenen özellik geliyorFacebook'a yıllardır beklenen özellik geliyorDünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, uzun yıllardır hakkında söylentiler çıkan ‘beğenmedim’ tuşunun denemelerine başladı
Rusya'dan Elon Musk'a cevap: Harika bir numaraydıRusya'dan Elon Musk'a cevap: Harika bir numaraydıRusya Uzay Ajansı Roskosmos'un sözcüsü, Falcon Heavy ile birlikte uzaya gönderilen spor arabanın harika bir pazarlama numarası olduğunu söyledi.
Bir devin çöküşü! Teknoloji devi kan kaybediyor!Bir devin çöküşü! Teknoloji devi kan kaybediyor!HTC gelirleri gerilemeye devam ediyor. Yıldan yıla kayıpları artan HTC, 2017 yılında da büyük kan kaybı yaşadı
Dört kameralı telefon resmen satışa sunuldu!Dört kameralı telefon resmen satışa sunuldu!Dört kameralı Honor 9 Lite'ın, çıkış tarihi, fiyatı, özellikleri belli oldu. İşte 2018'in ilk Honor modelinin tüm detayları
  • Dünya bu anı bekliyordu! Tarihi gün07 Şubat 2018 Çarşamba 07:20
  • Peynir ekmek gibi sattı! 5 günde tükendi01 Şubat 2018 Perşembe 13:52
  • WhatsApp'a bir özellik daha!30 Ocak 2018 Salı 14:20
  • iPhone X'dan kötü haber! Seneye yok!30 Ocak 2018 Salı 14:07
  • 17 kat arttı, Google'da Trump'ı geçti30 Ocak 2018 Salı 01:30
  • WhatsApp mesajlarında büyük değişiklik yolda27 Ocak 2018 Cumartesi 07:10
  • Akıllı telefon fiyatları yeniden artışta!26 Ocak 2018 Cuma 12:28
  • Soros uyardı: Günleri sayılı26 Ocak 2018 Cuma 10:38
  • Kanseri önceden fark edecek25 Ocak 2018 Perşembe 15:37
  • Apple'dan Türkiye'ye yüzde 18 zam!25 Ocak 2018 Perşembe 11:12
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri