09 Şubat 2018 Cuma24 C.Evvel 1439
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Komşusundan aidat istedi hastanelik oldu

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Komşusundan aidat istedi hastanelik oldu
İzmir’de apartman yöneticisi olduğu öğrenilen yaşlı bir adam, iddiaya göre, aidat istediği için komşusu tarafından saldırıya uğradı. Olayda, ağır yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı.
Komşusundan aidat istedi hastanelik oldu Komşusundan aidat istedi hastanelik oldu Komşusundan aidat istedi hastanelik oldu

Olay, Karşıyaka ilçesine bağlı Yalı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, M.A.K. isimli bir şahıs yaklaşık 1 buçuk yıldır apartman aidatlarını ödemeyince, 70 yaşındaki apartman yöneticisi E.A., bu duruma tepki gösterdi. M.A.K.'nin aidat borcu olduğu yazılı bir kağıt hazırlayan E.A., bu kağıdı apartman girişindeki panoya astı. Akşam saatlerinde panodaki kağıdı gören M.A.K, öfkelenerek E.A.'nın dairesine gitti. M.A.K. yaşlı adamın kapısını defalarca çaldı, fakat açan olmayınca tehditler savurarak dairesine geri döndü. Bir gün sonra markete gitmek için dairesinden çıkan E.A., apartman girişinde M.A.K. ile karşılaştı. E.A.'ya tepki gösteren M.A.K. yaşlı adama saldırdı. Şahıs dakikalarca yaşlı adamı apartman girişinde darp ederken, E.A.'nın imdadına yoldan geçen bir vatandaş yetişti. Vatandaş kavgayı ayırmaya çalışsa da şahıs yaşlı adamı darp etmeye devam etti. 
 

Yaşanan bu anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Çevredeki vatandaşların şikayeti üzerine söz konusu adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan talihsiz adam, sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaşlı adamın elmacık kemiğinde ve burnunda kırıklar olduğu tespit edildi. Talihsiz adamın, hayati tehlikeyi atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

 

 

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında M.A.K. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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