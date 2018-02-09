Google'a büyük şok! Müşterileri dava açtı!

San Francisco'da yer alan bir hukuk firması, Google'a karşı dava açtı. Davanın sebebi olarak ise Google'ın, ilk nesil Pixel ve Pixel XL'de üretim hatası olduğunu bilmesine rağmen satmaya devam etmesi gösterildi. Firmaya başvuran Patricia Weeks ve Waleed Anbar isimli Amerikan vatandaşları, 2016 yılı içinde Google Pixel marka telefon aldıklarını ancak telefonun mikrofonunda yer alan sıkıntılardan dolayı bir türlü istedikleri şekilde kullanamadıklarını iddia ediyor.

Bu sebeple Google servisine de defalarca başvuran ikili, Google'un herhangi bir geri ödeme yapmadığını hatta telefonu değiştirmeye bile yanaşmadığını dile getirdi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan hukuk firması ise şu sözlere yer verdi: "Dr. Weeks, Pixel'i satın aldığında telefonda mikrofon arızası olduğunu bilmiyordu. Eğer Google bu konuda kendisine bir uyarıda bulunsaydı zaten o telefonu almazdı. Dr. Weeks telefonu 2016 yılının aralık ayında aldı hatayı ise 2017 yılının mart ayında Google'a bildirdi. Anbar ise bunu 2018 yılının ocak ayında yaptı."

Google adına konuşan Emily Clarke ise garanti süresinin dolduğunu, ancak yine de devam eden bir dava olduğu için açıklama yapmanın doğru olmayacağını belirtti.