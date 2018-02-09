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Fatih Terim açıkladı! Gomis gidiyor mu?

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Fatih Terim açıkladı! Gomis gidiyor mu?
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Bafetimbi Gomis'in Çin'den transfer olacağı iddiaları hakkında konuştu.
Fatih Terim açıkladı! Gomis gidiyor mu? Fatih Terim açıkladı! Gomis gidiyor mu? Fatih Terim açıkladı! Gomis gidiyor mu?

Tecrübeli teknik adam, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarıyla sohbet etti.

GOMIS & ÇİN İDDİALARINA YANIT

Golcü futbolcuları Gomis'e Çin'den transfer teklifi olduğuna yönelik söylentilerin sorulması üzerine Terim, "Transfer döneminde o kadar çok şey çıktı ki bu da öyle bir şey. Gomis ile ilgili istek olması çok doğal ama isteyenin bunu resmi kanaldan kulübe bildirmesi lazım ki bizim de haberimiz olsun. Ayrıca o bölgede eksiğimiz olduğunu ifade ederken, sakatlık dışında herhangi bir eksikliğimiz olmamalı. Gomis çok ihtiyacımız olan bir oyuncumuz. Öyle bir şey henüz bize gelmiş değil, gelse de şu an için itibar edeceğimiz bir konu olmaz. O konuyu ciddiye almıyorum." diye konuştu.

"GOMIS'E YETENEKLERİNİ HATIRLATTIM"

Fatih Terim, hafta içinde Gomis'e uyarıda bulunduğuna yönelik haberlerin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Son günlerde çok ciddi analizler yaptık. Burada herkes ile görüştük ve yapmak istediklerimizi bir daha ifade ettik. Gomis özellikle ceza sahasında çok etkili bir golcü. Doğal olarak onun da mazereti vardı. Sakatlığı oldu, antrenmana çıkamadı, maç oynayamadı. Tatsız zamanlar yaşadı. Biz koca bir aileyiz. Bu ailenin içerisinde onları mutlu etmek ve doğruları söylemekle sorumluyum. Teke tek görüşmelerimiz de oldu. Gomis'in böyle bir dönüş yapmasına çok sevindim. Kendisine ne kadar yetenekli olduğunu hatırlattım. Böyle oynamanın doğru olduğunu anlattım. Belhanda'ya da daha çok sorumluluk almasını söyledim." 

Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile dün oynadıkları maçta Younes Belhanda, Selçuk İnan, Yuto Nagatomo ve Martin Linnes'in iyi performans sergilediğini dile getiren Terim, "Linnes çok profesyonel, efendi ve düzgün bir oyuncu. Profesyonellik ve ciddiyet deyince akla gelebilecek bir oyuncu. Bunun yanı sıra Eren Derdiyok da çok güvendiğimiz bir futbolcu. Sahada birçok şeyi yapabilecek bir futbolcu." şeklinde görüş belirtti. 

"MALAGA, AHMET ÇALIK'I İSTİYORDU"

Devre arasında İspanya'nın Malaga takımına transferi gündeme gelen Ahmet Çalık ile yollarına devam ettiklerini hatırlatan Terim, "Malaga, Ahmet'i istiyordu. Ben de oynamasını istediğim için izin vermiştim. Prosedür nedeniyle olmadı. Ahmet şimdi bizimle. Her oyuncuya ihtiyacımız var." diye konuştu. 

"İNŞALLAH SEYİR ZEVKİ YÜKSEK OLUR"

Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de 12 Şubat Pazartesi günü konuk edecekleri Antalyaspor'un başında eski yardımcısı Hamza Hamzaoğlu'nun bulunduğunu belirterek, "Hamza, Galatasaray'a hem oyuncu hem de hoca olarak hizmet etmiş. Benim de hem oyunculuğumu hem de yardımcılığımı yapmış çok sevdiğim aile dostum, arkadaşım, meslektaşım. İki takımın da puana ihtiyacı var. Güzel olan da bu. İnşallah seyir zevki yüksek bir maç olur." ifadelerini kullandı.

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