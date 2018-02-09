KDK'ya başvurdular: 4 yanlış 1 doğruyu götürmesin

KDK'den yapılan açıklamada, kuruma başvuran öğrencilerin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karar doğrultusunda faaliyete geçen uygulamayı şikayet ettiği belirtildi.
Öğrencilerin "dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi" uygulamasının, başarı seviyesini düşürdüğünü ve sınavlara hazırlanmada motivasyonu olumsuz etkilediğini söyledikleri aktarıldı.
Başvurucular, bu sistemin ÖSYM'nin yaptığı KPSS gibi sınavlarda eleme veya yarışma sınavlarında uygulanabileceğini, açıköğretim fakültesi öğrencilerinin ders geçmeye yönelik ara sınavlar ile final ve bütünleme sınavlarında uygulanmaması gerektiğini belirterek, uygulamanın kaldırılmasını talep etti.
Toplantılar yapıldı
Başvurular üzerine KDK, konunun taraflarının görüşlerini almak amacıyla ilgili kurumların yetkilileriyle toplantılar yaptı.
Toplantıya YÖK Başkanlığı, MEB, ÖSYM ile bünyesinde açıköğretim fakülteleri bulunan Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesinden yetkililerin yanı sıra konuyla ilgili bilirkişi olarak görevlendirilen ölçme ve değerlendirme alanında uzman akademisyenler katıldı.
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK'nin 2012'de 6328 sayılı yasayla tüzel kişilik kazandığını ve 2013'te de şikayet dilekçelerini almaya başladığını aktararak, kurumun idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde denetlediğini ve hakkaniyet denetimi yapan tek kurum olduğunu ifade etti.
Malkoç, şunları kaydetti:
"Açıköğretim sınavlarında dört yanlışın bir doğruyu götürmesi uygulamasıyla ilgili gelen yoğun başvurular sonucunda bu konuyla ilgili karar verirken, meseleyi iyi araştırmayı hedefliyoruz. Bu bir bakıma istişare mahiyette bir toplantıdır. Uygulamalarda bu kararlar verilirken idare neye göre hareket etmiş yani konunun taraflarını dinlemek bizim kararlarımızı zenginleştiriyor."
Başvuranları temsil eden ilgili üniversitelerin öğrenci temsilcileri ile de bir toplantı yapan KDK, öğrencilerin, yetkililerin görüşleri ve bilirkişi raporunu göz önüne alarak karar verecek.
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KDK'ya başvurdular: 4 yanlış 1 doğruyu götürmesin
KDK'den yapılan açıklamada, kuruma başvuran öğrencilerin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karar doğrultusunda faaliyete geçen uygulamayı şikayet ettiği belirtildi.
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