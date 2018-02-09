09 Şubat 2018 Cuma24 C.Evvel 1439
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  • Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
  • Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile görüşüyor!

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Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile görüşüyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile görüşüyor! Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile görüşüyor! Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile görüşüyor!

Karamollaoğlu, AK Parti'ye gelişinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı tarafından karşılandı.

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