Kalamış Yat Limanı'nı için süre uzatıldı

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın özelleştirilmesi amacıyla yapılacak ihalenin daha önce 15 Şubat olarak duyurulan son teklif verme tarihi, 27 Nisan olarak değiştirildi.
Geçtiğimiz yıl kasım ayında Resmi Gazete'de yayımlanan özelleştirilmesine yönelik ilanda, 36 yıl süreyle işletme hakkının verilmesi yöntemiyle özelleştirileceği açıklanmıştı. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı, teklif sahiplerinden ihaleye katılabilmek için 30 milyon lira geçici teminat alınacağı da belirtilmişti.