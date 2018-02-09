09 Şubat 2018 Cuma24 C.Evvel 1439
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Yaşlı adama parkta iğrenç tuzak! Genç kız...

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Yaşlı adama parkta iğrenç tuzak! Genç kız...
Adapazarı'nda, bankta oturan yaşlı adama sokulan genç kız cüzdanını çalarken polisler tarafından suçüstü yakalandı.
Yaşlı adama parkta iğrenç tuzak! Genç kız... Yaşlı adama parkta iğrenç tuzak! Genç kız... Yaşlı adama parkta iğrenç tuzak! Genç kız...

Adapazarı Atatürk Bulvarı'nda Seda P., bankta oturan M.B. isimli yaşlı adamın yanına gelerek, muhabbet etmeye çalışan kızın niyeti başkaydı. Yaşlı adama iyice sokulan ve cebindeki cüzdanını çalan Seda P., kendisini takip eden polisler tarafından suçüstü yakalandı. M.B., Seda P.'den şikâyetçi olmazken, cüzdanını da teslim aldı. Seda P.'nin, yankesicilikten emniyette çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve kendisini bulvarda gören polislerin hareketlerinden şüphelenerek takip ettiği öğrenildi. Seda P., Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

 

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