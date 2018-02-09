09 Şubat 2018 Cuma24 C.Evvel 1439
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F.Bahçe'nin kapısından dönmüştü! Dibi gördü...

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F.Bahçe'nin kapısından dönmüştü! Dibi gördü...
Fenerbahçe'nin Arsenal'dan transfer etmek istediği ancak yüksek bonservis bedeli ile transferi gerçekleşmeyen Lucas Perez, takımı Deportivo'da "istenmeyen adam" oldu.
F.Bahçe'nin kapısından dönmüştü! Dibi gördü... F.Bahçe'nin kapısından dönmüştü! Dibi gördü... F.Bahçe'nin kapısından dönmüştü! Dibi gördü...

Temsilcimiz Emre Çolak'ın da forma giydiği Deportivo La Coruna'da kötü gidişin oyuncu bazında faturası, takımın yıldızı Lucas Perez'e kesildi.

Geçtiğimiz sezon Arsenal'e 20 milyon euroluk bir bedelle transfer olan ve Topçular'da gösterdiği başarılı performansa karşın fazla forma şansı bulamayıp Deportivo'ya geri dönen Perez'in tavrından ve performansından memnun olmayan Deportivo taraftarı, yıldız oyuncunun evine bir çıkarma düzenledi.

Ellerinde spreylerle duvara ''Lucas, geldiğin yere "Defol git.'' yazan Deportivolu taraftarlar sloganlar ile yıldız oyuncuya tepki gösterirken, mahallede yaşayan bir vatandaş ise, taraftarlara tepki göstererek yanlış eve geldiklerini söyledi.

Perez'in Arsenal'e transfer olmadan önce burada yaşadığını belirten kişi, başarılı golcünün yeni evinin neresi olduğu hakkında ise bir fikrinin olmadığını söyleyerek, gece gürültü yaparak kendisini uykusundan eden taraftarlara dava açacağını açıkladı. (Sporx)

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