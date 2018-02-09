Hakkari Çukurca ilçesinin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Zer Tepe bölgesinde PKK'lı terörisler tarafından düzenlenen saldırıda 1 asker şehit oldu.
09 Şubat 2018 Cuma24 C.Evvel 1439
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- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
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Çukurca'da sıcak çatışma! Acı haber geldi
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