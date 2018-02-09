İşte AK Parti'de İstanbul'a gelecek isim

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevinden bugün istifa eden Selim Temurci'nin yerine Bayram Şenocak'ın getirileceği belirtildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini 3 yıldır sürdüren Selim Temurci yaptığı basın açıklaması ile görevi bıraktığını açıkladı. Bu açıklamanın hemen ardından yerine Temurci’nin yerine gelecek isim de belli oldu. Aynı zamanda MÜSİAD yönetim kurulu üyesi de olan Bayram Şenocak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına getirildi.

Daha önce AK Parti İstanbul örgütünde farklı görevlerde yer alan Şenocak, Avcılar İlçe Başkanlığı da yapmıştı.

BİR HAFTALIK SÜREYİ BEKLEMEDEN İSTİFA ETTİ

Edinilen bilgiye göre, AK Parti’de bazı il başkanlarının istifası istendi ve kendilerine bir hafta süre tanındı. İstanbul İl Başkanı Temurci bir haftalık süreyi beklemeden istifa etti.