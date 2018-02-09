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Akar'dan Afrin ve Ege mesajı: O güce sahibiz

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Akar'dan Afrin ve Ege mesajı: O güce sahibiz
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz." dedi.
Akar'dan Afrin ve Ege mesajı: O güce sahibiz Akar'dan Afrin ve Ege mesajı: O güce sahibiz Akar'dan Afrin ve Ege mesajı: O güce sahibiz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, kritik bölgelerde denetim ve incelemelerde bulundu. Akar, "Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz." mesajı verdi.

Orgeneral Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağından Suriye'nin kuzeyinde harekata katılan kara ve hava kuvvetleri unsurlarının faaliyetlerini denetledi.

Bölgedeki komutanlardan, yürütülen operasyonlar ve faaliyetler hakkında bilgi alan Akar, bu konuda gerekli direktifleri verdi.

Daha sonra beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Ege Bölgesi'ne geçen Akar, HİK uçağından Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki hava sahası kontrol faaliyetleri ile bölgede görev yapan Deniz ve Hava Kuvvetleri unsurlarının çalışmalarını denetledi. Orgeneral Akar, bölgedeki komutanlardan, birliklerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Ardından İzmir'e geçen Orgeneral Akar, Deniz Kuvvetleri Gözetleme Koordinasyon Merkezi'ndeki Modern Tespit, Teşhis ve Komuta Kontrol Sistemleri vasıtasıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca bölgede yürütülen çalışmalara ilişkin brifing aldı. Akar, burada da birlik komutanlarıyla görüştü.

Orgeneral Akar ve kuvvet komutanları Ege Ordu Komutanlığında da inceleme ve denetlemelerde bulundu.

İnceleme ve denetlemeleri sırasında bir konuşma yapan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele harekatına azim ve kararlılıkla devam edildiğini bildirdi.

Zeytin Dalı Harekatı ile Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin başarıyla yürütüldüğünü belirten Akar, şunları söyledi:

"Zeytin Dalı Harekatı, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde icra ediliyor. Türkiye'nin, kimsenin toprağında gözü yoktur ve harekat Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştiriliyor. Harekatın temel amacı, bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasını müteakip ülkelerinden zorla çıkarılan Suriyeli kardeşlerimizin kendi evlerine dönmelerinin temin edilmesidir."

Söz konusu harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlar ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığını, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiğini vurgulayan Akar, "Terörle mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde aynı azim ve kararlılıkla yürütülecek. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, 'Ölürsek şehit, kalırsak gaziyiz' anlayışıyla, dün olduğu gibi bugün de her türlü kahramanlık ve fedakarlığı yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ege ve Doğu Akdeniz'deki haklarımızın korunmasında kararlıyız"

Orgeneral Akar, TSK'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki hak ve menfaatlerinin korunması konusunda da kararlı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ege Denizi'nin bir barış, dostluk ve işbirliği denizi olması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Ege'de mevcut sorunların iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını içtenlikle arzu ediyoruz. Bununla birlikte etkin, saygın ve caydırı bir güç olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tüm denizlerimizde ülkemizin ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusunda da kararlıdır. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle, ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığı başta olmak üzere kendisine verilecek tüm görevleri başarıyla yerine getirme azim ve iradesindedir."

TSK, üç harekat alanını bir merkezden idare edebiliyor

TSK'nın emir komutada modern yöntemlerle üç harekat alanını bir merkezden idare kabiliyetine sahip olduğunu vurgulayan Akar, Silahlı Kuvvetlerin sahip olduğu yüksek teknolojiyle bütün Doğu Akdeniz ve Ege'yi kontrol altında tutabildiğini belirtti. Orgeneral Akar, "Sadece Kardak değil, tüm Ege'yi kapsayabiliyoruz. Hem Afrin'de operasyon yapabilecek hem de aynı anda Doğu Akdeniz ve Ege'yi kontrol edebilecek güce sahibiz." dedi.

Üç üniformayla üç farklı bölgede denetim

Orgeneral Akar, gün içerisinde üç farklı bölgede denetim ve incelemelerde bulundu. Denetimlerini, birliklerin bağlı bulunduğu kuvvet komutanlıklarının üniformalarıyla yapan Orgeneral Akar, gün sonunda üç farklı üniformayla denetim gerçekleştirmiş olacak.

Öte yandan Akar, denetim ve incelemelerinin yanı sıra son gelişmeler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirdi.

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