Almanya'da CDU/CSU ile SPD arasındaki koalisyon pazarlıkları sırasında yeni hükümette görev almayacağına dair partisine söz veren, ama sonunda dışişleri bakanlığı görevini kabul eden SPD lideri Martin Schulz, sözünü tutmadığı için partisi tarafından topa tutuldu. Bunun üzerine bakanlıktan feragat ettiğini açıkladı.
09 Şubat 2018 Cuma24 C.Evvel 1439
- Trump iyice haddini aştı! 'En muhteşem işim Kudüs'Bakanlıktan açıklama: İnceleme başlatıldıLisede büyük skandalSchulz'dan sürpriz karar!Dünyaca ünlü Türk markası satılıyorAkar'dan Afrin ve Ege mesajı: O güce sahibizAK Parti ile MHP birleşiyor mu?Kadınlardan "Adnan Oktar" tepkisiAK Parti İstanbul İl Başkanı belli olduAK Parti'den flaş seçim açıklaması
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Ve namaz bittiğinde yeryüzüne serbestçe dağılın ve Allah'ın lütfundan (rızkınızı) aramaya devam edin; mutluluğa ulaşabilmek için de Allah'ı sıkça anın! (Cuma-10)
- Ebu Abdullah Cabir İbn-i Semurete (Allah Ondan razı olsun) şöyle demiştir. ”tüm namazlarımı peygamber (sallallahu aleyhi vesellem) ile beraber kılardım. Onun namazı da hutbesi de ne uzun ne de kısa olmayıp orta olurdu.” (Müslim Cuma 41)
İmsak 06:33 Güneş 08:00 Öğle 13:24 İkindi 16:10 Akşam 18:37 Yatsı 19:58
- 10°C Adana
- 10°C Adıyaman
- 7°C Afyon
- -6°C Ağrı
- 8°C Amasya
- 4°C Ankara
- 13°C Antalya
- 6°C Artvin
- 14°C Aydın
- 8°C Balıkesir
- BIST: 113.590 -0.59
- Altın: 161,793 -0.23
- Dolar: 3,8298 0.12
- Euro: 4,6829 0.00
Schulz'dan sürpriz karar!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump iyice haddini aştı! 'En muhteşem işim Kudüs'Bir İsrail gazetesine mülakat veren Trump, başkanlığının ilk yılındaki en unutulmaz anının sorulması üzerine hiç duraksamadan o skandal açıklamayı yaptı.
Schulz'dan sürpriz karar!Almanya'da koalisyon görüşmeleri devam ederken SPD lideri Martin Schulz, bakanlıktan feragat ettiğini açıkladı.
Putin ve Macron Suriye hakkında görüştüRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefonda Suriye ve Ukrayna’yı görüştü.
Heniyye Kahire'yi ziyaret edecekİslamî Direniş Hareketi (Hamas) Siyasi Birimi Başkanı İsmail Heniyye başkanlığındaki Hamas heyetinin Kahire’ye gitmek için Gazze’den çıkış yaptığı belirtildi.
Sudan'dan Mısır'a 'Türkiye' yalanlaması!Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Sudan’ın herhangi bir yerinde askeri bir üs yahut askeri işbirliğine dair Türkiye’yle herhangi bir görüşmenin olmadığını belirtti.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Yaşlı adama parkta iğrenç tuzak! Genç kız...
- İlkokul öğrencisinden Afrin'e duygulandıran hediye
- Gerekçeli karar açıklandı!
- Ahu Tuğba'nın kızı! Erdoğan'ı seviyorum diye...
- Eve geç geldiler diye evden kovdu, cezayı yedi!
- Polis bile şoke oldu! Tam 5 milyon 200 bin TL!
- Özçekim merakı canına mal oldu
- Ölüm korkusuyla yaşıyor! Erdoğan'dan yardım istedi
- Sahte savcının çaldığı altınlar çamaşırından çıktı
- Kanal D'den kovulan İrfan Değirmenci'nin yeni adresi belli oldu!
- Çaycı diye alıp 10 milyonluk vurgun yaptılar
- Evinde silah üretim atölyesi kurmuş
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.