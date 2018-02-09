İsrail'e gözdağı verdiler: Rusya'ya açarız

İsrail'in güney sınırına duvar inşa etmesine karşı olduklarını belirten Lübnanlı general Hişam Caber, İsrail'in eylemine direnmek için askeri ve diplomatik yöntemleri kullanabileceklerini belirterek gözdağı verdi.

İsrail'in güney sınırına duvar inşa etmesine karşı olduklarını belirten Lübnanlı general Hişam Caber, İsrail'in eylemine direnmek için askeri ve diplomatik yöntemleri kullanabileceklerini belirterek gözdağı verdi.



'RUSYA'YA AÇARIZ'



Caber, Lübnan limanlarını Rus gemilerine açabileceklerini de kaydederek yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığına mesaj verdi. Öte yandan Lübnan'ın ilk petrol ve doğalgaz sözleşmesi Fransa'nın Total, İtalya'nın ENI ve Rusya'nın Novatek firmaları ile imzalandı.

Caber, "Gerekli görülmesi halinde Lübnan, İsrail'in inşa faaliyetine hem askeri hem de diplomatik yöntemlerle karşılık verecek. İsrail ile herhangi bir çatışma yaşanması söz konusu değil, biz topraklarımızı korumakla ilgileniyoruz" dedi.

Sputnik'in haberine göre İsrail yönetiminin Lübnan'ın karşılık verebileceğini anladığını söyleyen Caber şöyle devam etti: "Bu nedenle İsrail, petrol ve gaz bakımından zengin olan ihtilaflı kıyı bölgelerine platform kurmadı. İsrail, Hizbullah'ın füzelerinden çekiniyor. Bu füzeler, gerek duyulursa, İsrail'in tesislerini imha edebilir."

ASKERİ ALANDA İŞBİRLİĞİ

Öte yandan Caber, askeri alanda uzun süredir yardım önerisinde bulunan Rusya ile işbirliğini genişletebileceklerini ifade etti.

Lübnan'ın havalimanlarını ve deniz limanlarını Rusya'ya açabileceğine işaret eden general, Rusya ile askeri işbirliğini genişletmenin son derece olduğunun altını çizdi.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA DENİZ SAHASI ANLAŞMAZLIĞI

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, 31 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın başlatmış olduğu petrol ve doğalgaz arama sürecini "çok kışkırtıcı" olarak nitelemişti. Uluslararası firmalara, Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arama sürecine katılmama çağrısı yapan Liberman, "Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arayacağı 9. blok, İsrail'indir." ifadesini kullanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında, yaklaşık 860 kilometrekarelik deniz sahası anlaşmazlığı sürüyor. İki ülke de bu bölgenin kıta sahanlığında hak iddia ediyor.