Erol Bulut: Sevinmemiz lazım

Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 21. haftasında berabere kaldıkları Kasımpaşa maçında orta sahada istedikleri baskıyı sahaya yansıtamadıklarını belirterek, alınan 1 puana sevinmeleri gerektiğini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bulut, iyi bir takıma karşı mücadele ettiklerini belirtti.
Maçın başında 1-0 öne geçtiklerini ancak birkaç dakika sonra rakibin eşitliği sağladığını hatırlatan Bulut, "İlk yarı ve ikinci yarının ilk 20 dakikasında iyi oynadığımızı düşünüyorum. Kalan dakikalarda ise kötüydük. Çok fazla pas hatası yaptık. İstediğimiz baskıyı orta sahada sağlayamadık. Yine de aldığımız bir puana sevinmemiz lazım. Bugün maçta yaptığımız hatalardan ders almamız lazım. Yakaladığımız pozisyonları daha iyi değerlendirmemiz lazım." ifadelerini kullandı.