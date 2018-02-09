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İçinde polisler vardı! Şehidimiz var

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İçinde polisler vardı! Şehidimiz var
Siirt'ten Elazığ'a rapor için hasta getiren polislerin bulunduğu araç takla attı. Kazada 1'i polis 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralandı
İçinde polisler vardı! Şehidimiz var İçinde polisler vardı! Şehidimiz var İçinde polisler vardı! Şehidimiz var

Kaza, Elazığ-Diyarbakır karayolunun 20.kilometresinde Sivrice ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisleri taşıyan Ali Teğin idaresindeki 56 AG 246 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp ters döndü.

Kazada, polis memuru Recep Seven şehit olurken, araç sürücüsü Ali Teğin hayatını kaybetti. Araçta bulunan diğer polis memuru Muhammet Mete Çalışkan ile zihinsel engelli Ahmet Teğin ise yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçtan çıkartılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından şehit polis ile hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

 

Öte yandan, polislerin görevli olarak Siirt'in Eruh ilçesinden zihinsel engelli Ahmet Teğin'i rapor için Elazığ Ruh ve Sinir Hastanesine götürmek için Ahmet Teğin'in akrabası Ali Teğin ile yola çıktığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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