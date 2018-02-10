TSK terör hedeflerine bomba yağdırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine yönelik 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, tüm kararlılığıyla devam ediyor. 5 günlük aranın ardından dün gece başlayan bombardıman, terör hedeflerini vurdu.
Bu gece Türk jetlerinin gerçekleştirdiği hava harekatının sesi Kilis'ten duyulurken, tank mermileri de sınırdan görüldü.
SESLER KİLİS'TEN DUYULDU
Belirlenen terör hedeflerine savaş uçakları ve tanklardan atışlar yapılıyor. Bölgeden şiddetli patlama sesleri duyuluyor.
Havadan ve karadan gerçekleştirilen bombardıman sırasında ateşlenen roket ve izli mermiler Kilis sınır bölgesinden de görülebiliyor.
Öte yandan, sınır birliklerine askeri araç gereç ve personel takviyesi ise devam ediyor.